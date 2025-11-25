İnegöl’de cinayet zanlısı tutuklandı

16 BDP 784 plakalı otomobille gelen Mustafa Y., araçtan inip tost işletmesi sahibi Mustafa Tokgöz (33) ile tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Mustafa Y. (32), elindeki tabancayla Mustafa Tokgöz’e defalarca ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Tokgöz, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli geldiği araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşan Mustafa Y.’nin aracı ise Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu. Asayiş ekipleri kaçan şüpheliyi dün akşam Bursa’da saklandığı bir evde suç aleti tabancayla yakaladı. Diğer şüpheli Muhammet G.’nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.