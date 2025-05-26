İnfaz paketi bu hafta Meclis’te

İnfaz düzenlemesine ilişkin Meclis’te grubu bulanan diğer siyasi partileri bilgilendiren AK Parti Grup yönetimi, kanun teklifini bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunacak. Teklifle, 31 Temmuz 2023 öncesi suçlarla ilgili Kovid-19 düzenlemesine gidilecek. Teklifte, hasta ve yaşlıların tahliyesi, hamile hükümlülere evde infaz, özel infaz türlerinde sürenin genişletilmesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması amacıyla 2 yılın altında hapis cezası alanların 8’de 1 veya 10’da 1 oranında hapis yatması gibi başlıklar yer alacak.Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türk Ceza Kanunu’nun 220 ve 314’üncü maddelerinde yer alan “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlerin” cezalandırılmalarına öngören düzenlemelerin iptaliyle doğan boşluk da yeni kanun teklifinde giderilecek.