Gündem İnfazın ikinci bölümü tamam 25 madde daha kabul edildi
POLİTİKA

İnfazın ikinci bölümü tamam: 25 madde daha kabul edildi

90 bin hükümlüyü tahliye ettirecek infaz düzenlemesinin ikinci bölümünde yeralan 25 maddesi daha Meclis’te kabul edildi. Düzenlemeye, denetimli serbestliğin üç yıl uygulanmasına ilişkin geçici madde eklendi

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

70 maddelik infaz teklifinin Meclis’teki görüşmelerinde dün sabaha karşı ikinci bölümündeki maddeler de kabul edildi. Böylece teklifin 55 maddesi Meclis’ten geçti. Geriye kalan 15 maddenin görüşmelerine dün devam edildi. AK Parti milletvekilleri tarafından verilen ve kabul edilen önergelerle infaz paketinde önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre, tüm hapis cezaları için bir yıllık sabit denetimli serbestlik süresi uygulamasının devamı kararlaştırıldı. Yani açık cezaevinde bulunup şartlı salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalanların cezaları denetimli serbestlikte infaz edilecek. Teklifin ilk halinde, şartlı salıverilme süresine kadar cezaevinde geçirmesi gereken sürenin 5/4’ünü dolduranlar denetimli serbestlikten yararlanması öngörülmüştü.

3 YILLIK GEÇİCİ DENETİM

30 Mart 2020’den önce işlenen suçlar yönünden denetimli serbestliğin 3 yıl olarak uygulanmasına ilişkin geçici madde de kabul edildi. Ancak terör suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, uyuşturucu ticareti, özel hayatın gizliliği, kasten öldürme, işkence, eziyet, üst soya, alt soya, eşe veya kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve sonucu nedeniyle ağırlaşmış yaralama suçları 3 yıllık denetimli serbestlikten yararlanamayacak. Ayrıca belli suçlar dışındaki koşullu salıverme oranını 2/3’ten 1/2’ye indiren düzenleme de kabul edildi.

Açıktakilere Kovid-19 izni

  • Koronavirüs salgını nedeniyle, açık cezaevlerindekiler ile kapalı cezaevinde bulunup da açık cezaevine ayrılmaya hak kazananlar ve diğer denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanan hükümlülerin 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılmasını düzenleyen madde de kabul edildi. Bu süre salgının durumuna göre, her defasında iki ayı geçmemek üzere 3 kez uzatılabilecek. Terör ve devlete karşı işlenen diğer suçlar hariç açığa ayrılmalarına 1 yıldan az kalanlar talepleri halinde açık cezaevine geçiş yapabilecek.

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