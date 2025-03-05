İngiltere ile Suriye mutabakatı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile İngiltere’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer’in başkanlık ettiği hafta başındaki toplantılarda, Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmelere yönelik istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi. Bakan Yardımcısı Yılmaz, Türkiye’nin Suriye’deki son gelişmelere ilişkin, bölgedeki durumun bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının önemini vurguladı. Yılmaz ayrıca, ülkede merkezi yönetimin güçlendirilmesine yönelik ulusal uzlaşı çabalarının desteklenmesi gerektiğini belirterek, ayrılıkçı hareketlerin bu sürece zarar verdiğini ifade etti. Yılmaz, Suriye yönetiminin terörün her türüyle mücadelede kararlılık sergilediğine dikkat çekti ve bu doğrultudaki çabaların uluslararası toplum tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Taraflar ayrıca, Suriye’deki yeniden yapılanma süreci ile ekonomik kalkınma konularını ele aldı. Bu bağlamda, yaptırımların kaldırılması ve ülkeye mali kaynak akışının sağlanmasının önemine işaret edilerek, bu hususun ön koşulsuz şekilde değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.