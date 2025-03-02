İngiltere Başbakanı Starmer: Trump'ın kalıcı barış istediğine inanıyorum

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiliz medya kuruluşu BBC'ye röportaj verdi. ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenski arasında geçen gergin görüşme hakkında konuşan Starmer, "Biliyorsunuz ki çok fazla gerginlik var. Kimse bunu görmek istemezdi. Ancak o günün ilerleyen saatlerinde, Başkan Trump'ı ve Başbakan Zelensky'yi aradım, çünkü bana göre odak noktası Ukrayna'da kalıcı bir barış olmalı. Bu, Avrupa'nın ve Birleşik Krallık'ın güvenlik savunması için gerçekten önemli" dedi.





"İngiltere'nin savaşı durdurmak için bir plan üzerinde çalışacağı konusunda anlaştık"

Starmer, Zelensky, Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmeler neticesinde İngiltere, Fransa ve bir veya iki ortakla birlikte savaşı durdurma planı üzerinde çalışacaklarını ve ardından bu planı ABD ile görüşeceklerini söyledi. Starmer, "Dün Başkan Zelensky'yi Başbakanlık Ofisimize davet ettik ve ondan sonra Başkan Macron ve sonra da Başkan Trump ile konuştum. Benim amacım, bunu bir köprüye oturtmak ve bizi merkezi odak noktasına geri döndürmekti. Doğru yönde bir adım attığımızı düşünüyorum. Dünkü toplantının sonucunda, Başkan Zelensky, ardından Başkan Macron ve Başkan Trump ile telefonda oldukça uzun bir zaman geçirdik. Artık İngiltere'nin, Fransa ve muhtemelen bir veya iki ülkeyle birlikte Ukrayna'daki savaşı durdurmak için bir plan üzerinde çalışacağı konusunda anlaştık. Bu planı ABD ile görüşeceğiz" dedi.





"Zelenski haklı olarak endişeleniyor"

Starmer, Cuma ve Cumartesi günleri de dahil olmak üzere yaptığı toplantılara ve telefon görüşmelerine atıfta bulunarak, "Perşembe günü kendisiyle yaptığım görüşmeler, Başkan Trump'ın kalıcı bir barış istediği yönünde ve bu konuda onunla aynı fikirdeyim. Başkan Zelenski de onunla aynı fikirde ve bence hiç kimse bu çatışmanın devam etmesini istemiyor. Bu, bizim ulusal çıkarımıza değil. Parçalanan bir anlaşma olamaz ve Zelenski'nin endişelendiği şey bu, haklı olarak endişeleniyor" diye konuştu.





"Zelenski hiçbir yanlış yapmadı"

Starmer, Ukrayna lideri Zelenski'nin hiçbir yanlış yapmadığını belirterek, Ukrayna'nın 2022'de Rusya tarafından işgal edildiğini vurguladı ve Zelensky için "Ülkesi 3 yıldır savaşta olan bir adam" ifadesini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin'e güvenmediğini belirten Starmer, Zelenski ve Trump'a güvendiğini söyledi. Starmer, Trump'ın motivasyonunun "kalıcı barış" olduğuna dikkat çekerek, İngiltere ile ABD arasındaki ilişkinin dünyadaki herhangi iki ülke arasında olabilecek "en yakın" ilişki olduğunu vurguladı.





Ukrayna'daki savaş nedeniyle Ukrayna'ya sağlanan yardım, para ve eğitime atıfta bulunan Starmer, Avrupa'nın son 3 yılda "ayağa kalktığını" belirtti. Avrupa'nın savunma ve güvenliğiyle ilgili daha fazla şey yapması gerektiğini vurguladı.





Starmer bugün Londra'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Avrupalı liderlerin katılacağı Ukrayna konulu zirveye ev sahipliği yapacak.



