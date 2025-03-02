Zelenski değil Avrupa kovuldu: Beyaz Saray'daki kavga Batı ittifakını yoruyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Oval Ofis’te tartıştan ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in tavrı, Transatlantik ittifakında adeta deprem etkisi yarattı ve AB-ABD arasındaki fay hatlarını daha da derinleştirdi. “Önce Amerika” mottosuyla göreve gelen Trump’ın, ülke çıkarlarını önceleyen tutumunun, Rusya tehdidine karşı AB içinde güvenlik kaygılarını alevlendirdiği bir dönemde yaşanan olay sonrası, Avrupa liderleri peş peşe Ukrayna’ya destek açıklamasında bulundu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın “Özgür dünyanın yeni bir lidere ihtiyacı var” çıkışı da kutuplaşmanın eriştiği noktayı gözler önüne serdi.





YENİ BİR LİDERE İHİTİYAÇ VAR

Zelenski ile Trump'ın Oval Ofis'te yaşadığı tartışmanın ardından Avrupalı liderler açıklamalar yaparak Ukrayna liderine sahip çıktı ve Trump’ın tutumunu eleştirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Avrupa'dır. Ukrayna'nın yanındayız. Saldırgana karşı mücadeleye devam edebilmesi için Ukrayna'ya desteğimizi artıracağız. Bugün, özgür dünyanın yeni bir lidere ihtiyacı olduğu açıkça ortaya çıktı. Bu meydan okumayı üstlenmek bize, Avrupalılara düşüyor" ifadelerini kullandı.





UTANÇ VERİCİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortak mesada, “Saygınlığınız Ukrayna halkının cesaretini onurlandırıyor. Güçlü, cesur ve korkusuz olun. Başkan Zelenski asla yalnız değilsiniz” sözlerini sarf etti. Bir önceki Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X paylaşımında Zelenski'ye desteğini belirtti. Borrell, "Trump ve (ABD Başkan Yardımcısı JD) Vance utanç verici bir gösteri sergilediler. Bu davranışlarından utanç duyuyorum. ABD daha iyisini hak ediyor" değerlendirmesinde bulundu.





AVRUPA KARAR VERMEK ZORUNDA

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot X hesabından yaptığı açıklamada, "Bir saldırgan var: Putin'in Rusya'sı. Bir saldırıya uğrayan var: Ukrayna halkı. Bunun karşısında ve ortak güvenliğimiz için bir zaruret var: şimdi Avrupa. Söz devri kapandı, icraata geçelim" değerlendirmesinde bulundu. Fransa Başbakanı François Bayrou, X hesabından yaptığı açıklamada, "Volodimir Zelenskiy, Washington'da boyun eğmeyerek, Avrupa'nın onuru oldu. Artık geriye, Avrupalılar olarak ne olmak istediğimize karar vermemiz kalıyor veya kısacası var olmak isteyip istemediğimize." ifadelerini kullandı.





BATININ BÖLÜNMESİ HEPİMİZİ ZAYIFLATIYOR

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, AB-ABD bölünmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, "Batı’nın her bölünmesi hepimizi daha da zayıflatıyor ve medeniyetimizin çöküşünü görmek isteyenlerin işine yarıyor. İhtiyaç duyulan şey, ABD, Avrupa ülkeleri ve müttefikler arasında derhal bir zirve yapılmasıdır" ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Zelenski’nin ABD’de yaşadığı saygısızlığa istinaden, “Ukrayna Almanya’ya ve Avrupa’ya güvenebilir" ifadelerine yer verdi.





UKRAYNA AVRUPA İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Slovenya Başbakanı Robert Golob, X paylaşımında yaptığı açıklamada, "Hepinize bir şeyi hatırlatmak isterim: Rusya saldıran taraf ve Ukrayna saldırı altında. Ukrayna sadece kendisi için değil bütün Avrupa'nı güvenliği için mücadele ediyor" değerlendirmesinde bulundu.





ABD BİZİ EVLATLIKTAN REDDETTİ

Dünya basınına konuşan Avrupalı yetkililer de Zelenski’ye sahip çıkarak Avrupa’nın başının çaresine bakması gerektiğine işaret etti. Bloomberg’e konuşan Avrupalı 3 diplomat, “Oval Ofis felaketi bir pusuydu. Avrupa topluca parçaları toplamaya çalışacak. Trump'ın Ukrayna'yı satmaya karar verdiği anlaşılıyor” değerlendirmesini yaptı. Financial Times’a konuşan Avrupalı yetkililer de “Avrupa’nın ABD’den bağımsız hareket etmesi gerek. Artık uyanmalı ve gerçeği kabul etmeliyiz. Atlantik’in diğer tarafındaki ebeveynlerimiz bizi aile evinden attı, finansal desteğimizi kesti ve mirastan mahrum bıraktı" dedi.





MASAYI TEK BAŞINA KURMA GİRİŞİMİ TEPKİ TOPLADI

AB, Ukrayna’nın tabiri caizse bir uç beyliği olduğunu ve bu savaşla Avrupa’nın sınır güvenliğini koruduğunu düşünüyor. AB yok sayılarak Ukrayna'da barış sağlanması konusunda tek taraflı girişimde bulunulması, Avrupa’da alarm zillerinin çalmasına neden olmuştu. Peş peşe yapılan açıklamalarda, “Arkamızdan yapılacak tek taraflı girişimler sonuçsuz kalır” değerlendirmesinde bulunulmuştu. Trump’ın Ukrayna’daki değerli elementler ve madenlerden ABD adına karlı bir anlaşma koparmak için AB’yi masanın dışına iterek süreci yürütmeye çalıştığı, ancak Oval Ofis kriziyle süreci tek başına yürütmeye yetkin olmadığı ifade ediliyor.





ZELENSKİ KÜFRETTİ İDDİASI

Diğer yandan Elon Musk, X sosyal medya platformunda, Zelenski’nin Beyaz Saray’daki görüşmede Rusça küfür ettiğini yazdı. Sosyal medyada da Zelenski’nin Vance’e Ukraynaca, “Adi kancık” dediği iddia edildi. Zelenski ise dün yaptığı açıklamada ise tüm destekleri için ABD’ye çok minnettar olduklarını söyledi.





Tartışmayı alevlendiren Vance oldu

JD Vance

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yaptığı "Saygısız" çıkışı ile Başkan Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında Oval Ofis'te tansiyonun yükselmesine sebep oldu. Zelenski, ABD Başkanı Trump arasında varılan nadir elementler anlaşmasını imzalamak amacıyla önceki günde Beyaz Saray’daydI. Trump ile Zelenski arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmeye JD Vance'in müdahale etmesinin ve Zelenski'ye saygısız demesinin ardından taraflar arasında tansiyon yükseldi. Vance'in, "Zelenski’nin ABD’ye teşekkür etmediği" iddiasının da asılsız olduğu oraya çıktı. CNN'in raporuna göre Zelenski, Vance'in iddiasının aksine, bugüne kadar Amerikalılara ve ABD liderlerine 33 kez teşekkür etti. Dün bir metin yayınlayan Zelenski, ABD halkına ve yöneticilere bir kez daha teşekkür ederek minnetini beyan etti. Zelenski'ye yakın Ukraynalı kaynaklar da toplantıda asıl sorun Başkan Yardımcısı Vance’ın olduğunu vurguladı. Vance, 14 Şubat'taki Almanya’da Münih Güvenlik Konferansı'nın ilk gününde, Avrupa liderlerini sert bir şekilde eleştirmiş, onları ifade özgürlüğünü sansürlemekle suçlamıştı. Vance'in Transatlantik iş birliğini baltalamayı ve Avrupa-ABD arasındaki gerilimi artırmayı hedeflediği düşünülüyor.



