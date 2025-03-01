ABD'li Senatör Sanders'tan Zelenski'ye destek mesajı: 'Üzgünüm Başkan Trump'

Zelenski, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." dedi. Zelenski'nin tartışma esnasında bir şeyler söylemesine fırsat vermeyen Trump, "Ülkenizin başı büyük belada. Bunu biliyorsun. Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum.” ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı, ABD Başkanı ile yaşadıkları tartışma için, “Trump'a ve Amerikalılara saygı duyduğunu" ve "yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini" söyledi.