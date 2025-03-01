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ABD'li Senatör Sanders'tan Zelenski'ye destek mesajı: 'Üzgünüm Başkan Trump'

ABD'li Senatör Sanders'tan Zelenski'ye destek mesajı: 'Üzgünüm Başkan Trump'

10:131/03/2025, Cumartesi
DHA
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Amerikalı Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin tartışması sonrası yaptığı açıklamada, “Üzgünüm Başkan Trump. Biz demokrasiye inanıyoruz, otoriterliğe değil.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin tartışmasına sahne oldu.

'Ülkemize saygısızlık ediyorsun'

Zelenski, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." dedi. Zelenski'nin tartışma esnasında bir şeyler söylemesine fırsat vermeyen Trump, "Ülkenizin başı büyük belada. Bunu biliyorsun. Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum.” ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı, ABD Başkanı ile yaşadıkları tartışma için, “Trump'a ve Amerikalılara saygı duyduğunu" ve "yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini" söyledi.

Zelenski'ye destek verdi

Tartışma sonrası dünya liderleri, Zelenski'ye destek mesajları paylaştı. ABD'li Senatör Bernie Sanders de yaptığı açıklamada, “Trump, Rus emperyalizmine karşı cesurca mücadele eden demokratik bir ülkenin lideri olan Zelenski'yi azarlarken, 80 yıldır Avrupa'nın en kanlı savaşını başlatan bir diktatör olan Putin ile ittifak kuruyor. Üzgünüm Başkan Trump. Biz demokrasiye inanıyoruz, otoriterliğe değil.” dedi.

#Donald Trump
#Volodimir Zelenski
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#Beyaz Saray

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