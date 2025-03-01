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Terör örgütü PKK 'silah bırakın' çağrısına uyacağını açıkladı

Terör örgütü PKK 'silah bırakın' çağrısına uyacağını açıkladı

08:511/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Teröristbaşı Öcalan, terör örgütüne yönelik tarihi çağrı yapmıştı.
Teröristbaşı Öcalan, terör örgütüne yönelik tarihi çağrı yapmıştı.

Terör örgütü PKK, silah bırakacağını ilan etti. Açıklamada, "Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz. Söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz" denildi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası Kandil'den açıklama geldi.


PKK Yürütme Komitesi'nden yapılan açıklamada,
"Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz.

'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın hayata geçmesinin önünü açmak için, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz"
denildi.

"PKK kendini feshetmelidir”

Teröristbaşı Öcalan, terör örgütüne yönelik tarihi çağrı yapmıştı.
“Bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum”
diyen Öcalan,
“PKK ömrünü tamamladı”
demiş,
“Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir”
çağrısında bulunmuştu.

Süreç Bahçeli'nin açıklamasıyla başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te
"Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın."
açıklamasında bulunmuştu.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.


26 Kasım 2024'te DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.


27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.



#PKK
#Kandil
#terör örgütü

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