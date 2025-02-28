Öcalan'ın çağrısına Almanya'dan ilk yorum: Barışçıl çözüme hizmet edecek

Türkiye, 27 Şubat 2025'te tarihi bir güne tanıklık etti ve "Terörsüz Türkiye" dönemi resmen başladı. DEM Parti İmralı heyeti, gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe olarak kamuoyuyla paylaştı.





"PKK kendini lağvetmelidir"





Öcalan, PKK'ya silah bırakma ve kongresini toplayarak kendini lağvetme çağrısı yaptı.





Türkiye ve bölgede memnuniyetle karşılanan bu çağrıya Avrupa ve ABD'den de olumlu açıklamalar geldi.





Bu kapsamda o mesajlardan biri de Almanya'dan geldi.





Almanya Başbakanı Olaf Scholz, konuya ilişkin Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit vasıtasıyla değerlendirmesini kamuoyu ile paylaştı.





"PKK Almanya'da yasaklı bir örgüt"





Scholz, PKK'nın Almanya'da yasaklı örgütlerden biri olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:





"PKK, çok fazla can kaybına yol açan Almanya'da faaliyetleri yasaklanmış bir örgüt.





Öcalan'ın silah bırakma çağrısı, Kürt meselesinde barışçıl çözüme hizmet edecek memnuniyet verici bir gelişme."















