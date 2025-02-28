Öcalan'ın çağrısına Almanya'dan ilk yorum: Barışçıl çözüme hizmet edecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’yı feshetme çağrısını değerlendirerek, PKK’nın Almanya’da yasaklı bir örgüt olduğunu vurguladı. Scholz, söz konusu çağrıyı olumlu karşıladıklarını belirtti.
"PKK kendini lağvetmelidir"
Öcalan, PKK'ya silah bırakma ve kongresini toplayarak kendini lağvetme çağrısı yaptı.
Türkiye ve bölgede memnuniyetle karşılanan bu çağrıya Avrupa ve ABD'den de olumlu açıklamalar geldi.
Bu kapsamda o mesajlardan biri de Almanya'dan geldi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, konuya ilişkin Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit vasıtasıyla değerlendirmesini kamuoyu ile paylaştı.
"PKK Almanya'da yasaklı bir örgüt"
Scholz, PKK'nın Almanya'da yasaklı örgütlerden biri olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: