Alman basınında Trump-Zelenski kavgasına Erdoğan'lı yorum: Her zaman kazanır...

Trump ve Zelensky arasındaki tartışma dünya medyasını çalkalarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'nin şemsiyeli fotoğrafı gündeme damgasını vurdu. Alman gazeteci James Jackson, paylaşımında "Jeopolitiğin bir numaralı kuralı: Erdoğan her zaman kazanır" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Beyaz Saray'da kendisini ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi tarafından tüm dünyaya yayın yapıldığı sıralarda ağır ithamlarla karşı karşıya bırakıldı.
Beyaz Saray kovdu
Trump tartışmanın ardından Zelenski'yi Beyaz Saray'dan kovdu.
Trump'ın skandal hareketlerinin ardından Avrupa ülke başkanları başta olmak üzere birçok devlet adamından Zelenski'ye destek açıklaması geldi.
Ukrayna Erdoğan'ı örnek gösterdi
Dünyada büyük yankı uyandıran diplomatik krizin ardından Kiev'den tepkiler peş peşe geldi.
Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Zelenski'nin geçtiğimiz günlerde Ankara'ya düzenlediği ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan karesini paylaşarak ABD hükümetine göndermede bulundu.
Alman gazeteci: Erdoğan her zaman kazanır
Erdoğan'ın Zelenski'ye şemsiye tuttuğu kare, görüşmenin olduğu gün Türkiye'de ve dünyada gündem olmuştu.
Türkiye'nin Kiev hükümetine karşı kucaklayıcı adımı olarak yorumlanan fotoğraf karesi olumlu yorumları beraberinde getirmişti.
Fotoğraf karesi tüm dünyada konuşulurken Almanya'da faaliyet gösteren James Jackson isimli gazeteciden dikkat çeken bir değerlendirme geldi.