Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Alman basınında Trump-Zelenski kavgasına Erdoğan'lı yorum: Her zaman kazanır...

Alman basınında Trump-Zelenski kavgasına Erdoğan'lı yorum: Her zaman kazanır...

12:562/03/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Alman basınında Erdoğan vurgusu
Alman basınında Erdoğan vurgusu

Trump ve Zelensky arasındaki tartışma dünya medyasını çalkalarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'nin şemsiyeli fotoğrafı gündeme damgasını vurdu. Alman gazeteci James Jackson, paylaşımında "Jeopolitiğin bir numaralı kuralı: Erdoğan her zaman kazanır" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da ABD Başkanı
Donald Trump
ve Ukrayna Devlet Başkanı
Volodomir Zelenski
arasındaki kavga dikkatli gözlerle takip edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'nin şemşiyeli fotoğrafı gündem oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Beyaz Saray'da kendisini ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi tarafından tüm dünyaya yayın yapıldığı sıralarda ağır ithamlarla karşı karşıya bırakıldı.


Beyaz Saray kovdu


Trump tartışmanın ardından Zelenski'yi Beyaz Saray'dan kovdu.


Trump'ın skandal hareketlerinin ardından Avrupa ülke başkanları başta olmak üzere birçok devlet adamından Zelenski'ye destek açıklaması geldi.


Ukrayna Erdoğan'ı örnek gösterdi


Dünyada büyük yankı uyandıran diplomatik krizin ardından Kiev'den tepkiler peş peşe geldi.


Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Zelenski'nin geçtiğimiz günlerde Ankara'ya düzenlediği ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan karesini paylaşarak ABD hükümetine göndermede bulundu.



Alman gazeteci: Erdoğan her zaman kazanır


Erdoğan'ın Zelenski'ye şemsiye tuttuğu kare, görüşmenin olduğu gün Türkiye'de ve dünyada gündem olmuştu.


Türkiye'nin Kiev hükümetine karşı kucaklayıcı adımı olarak yorumlanan fotoğraf karesi olumlu yorumları beraberinde getirmişti.



Fotoğraf karesi tüm dünyada konuşulurken Almanya'da faaliyet gösteren James Jackson isimli gazeteciden dikkat çeken bir değerlendirme geldi.


Jackson, Erdoğan ve Zelenski'nin şemsiyeli fotoğrafını paylaşırken,
"Jeopolitiğin 1. kuralı: Erdoğan her zaman kazanır."
ifadelerini kullandı.



#Ukrayna
#Zelenskiy
#Trump
#Erdoğan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB EKYS 2025 soru ve cevapları yayımlandı mı?