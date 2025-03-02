Alman basınında Trump-Zelenski kavgasına Erdoğan'lı yorum: Her zaman kazanır...

arasındaki kavga dikkatli gözlerle takip edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'nin şemşiyeli fotoğrafı gündem oldu.

arasındaki kavga dikkatli gözlerle takip edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'nin şemşiyeli fotoğrafı gündem oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Beyaz Saray'da kendisini ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi tarafından tüm dünyaya yayın yapıldığı sıralarda ağır ithamlarla karşı karşıya bırakıldı.