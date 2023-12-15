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İnterpol Kırmızı Bülten’le farklı suçlardan aranan İngiliz ve Çin uyruklu iki firari İstanbul'da yakalandı

İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan ve Belçika’da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Zakir Mıah Mohammed İstanbul Büyükçekmece’de, İnterpol Kırmızı Bülten’le Vietnam’da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng ise İstanbul Bağcılar’da, düzenlenen “KAFES-20” operasyonlarıyla yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:20 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 08:33 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kırmızı bültenle aranan İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıah ve Çin uyruklu Chen Xuefeng yakalandı
Kırmızı bültenle aranan İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıah ve Çin uyruklu Chen Xuefeng yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımını organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıah'ın İstanbul Büyükçekmece'de, kırmızı bültenle Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng'ın İstanbul Bağcılar'da, düzenlenen “Kafes-20” operasyonlarıyla yakalandıklarını açıkladı.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız



İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, İnterpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile aranan 2 kişi İstanbul’da yakalandı.


Haklarında İnterpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarılan Mohammed Zakir Mıah Büyükçekmece’de ve Chen Xuefeng ise Bağcılarda yapılan Kafes-20 operasyonlarıyla kıskıvrak yakalandı. Chen Xuefen’inm Vietnam’a iade işlemleri tamamlandı.


Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle
#Kafes operasyonu
#İnterpol Kırmızı Bülten
#İstanbul
#Ali Yerlikaya
#Zakir Mıah Mohammed
#Chen Xuefeng
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