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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu şahıslar Yalova'da yakalandı

Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, çeşitli suçlardan aranan Irak uyruklu iki şüpheli, Yalova'da bir villaya yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin ülkelerine iade edileceği belirtildi.

21:43 - 21/12/2023 Perşembe
DHA
Interpol'ün aradığı iki şüpheli Yalova'da yakalandı.
Interpol'ün aradığı iki şüpheli Yalova'da yakalandı.

Interpol-Europol Daire Başkanlığınca 'Rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık' suçlarından aranan Irak uyruklu 2 şüpheli Yalova'da bir villada yakalandı.

İl Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, İnterpol- Europol Daire Başkanlığı tarafından 'rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu B.A. ile M.A., Yalova'da bir villaya yapılan baskınla yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin ülkelerine iade edileceği belirtildi.


#Interpol
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#Yalova
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