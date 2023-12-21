Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu şahıslar Yalova'da yakalandı

İl Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, İnterpol- Europol Daire Başkanlığı tarafından 'rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu B.A. ile M.A., Yalova'da bir villaya yapılan baskınla yakalandı.