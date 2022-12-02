İpek Yolu’nu yeniden ihya edeceğiz: Ağrı-Patnos arasındaki mesafe 1 saatten 35 dakikaya indi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tarihi İpek Yolu’nu yeniden canlandırmakta kararlı olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Açılışı yapılan 70 kilometrelik bölünmüş yolun hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, projenin 9 kilometrelik Hamur çevre yolunun da gelecek yıl tamamlanacağını belrtti. Erdoğan, “Böylece tarihi İpek Yolu'nun bu önemli güzergahını 79 kilometrelik iki geliş, iki gidiş şeritli yolla, hızlı, konforlu, güvenli bir ulaşıma kavuşturuyoruz. Güzergahındaki iki köprüsü, viyadüğü, kavşakları ve diğer yapılarıyla ülkemize yakışır bir eseri şehrimize kazandırdığımıza inanıyorum” diye konuştu.

İHRACAT YAPMAYAN İL KALMADI

Eğitimden sağlığa, enerjiden şehirciliğe her alanda benzer yatırımları hayata geçirerek, ülkenin her köşesinde fırsat eşitliğini tesis etmek için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, “Batıda ne varsa doğuda da o olacak dedik. Hamdolsun artık sanayi ve ticaret, ülkemizin sadece belirli bölgelerinde toplanmıyor, 81 ilimizin tamamına yayılıyor. Ülkemizin ihracat yapmayan ilinin kalmamış olması, bu gerçeğe işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

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AĞRI GERÇEK KİMLİĞİNİ BULDU

Terör tehdidinin sınırların dışına atılmasıyla birlikte Doğu Anadolu Bölgesi'nde gözle görülür bir yatırım hareketliliği olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: “Yıllarca milletimizin sadece canını yakmakla kalmayıp kalkınmasını engelleyerek refahının da önüne geçenlerin devreden çıkmasıyla Ağrı gerçek kimliğini bulmaya başlamıştır. İnşallah halen süren projeleri süratle tamamlayarak, ihtiyaca göre yeni projeleri hayata geçirerek tarihi İpek Yolu'nu günümüz şartlarıyla yeniden ihya etmekte kararlıyız. Geçtiğimiz 20 yılda şehrimize kazandırdığımız üniversitemizden yurtlarımıza, spor tesislerimizden hastanelerimize, toplu konutlarımızdan yollarımıza, baraj ve sulama tesislerimizden sanayi kuruluşlarımıza kadar nice eserlerle Ağrı'yı Türkiye Yüzyılı için hazırladık.”

1 saatlik yol 35 dakikaya indi

Murat Nehri üzerinde inşa edilecek hidroelektrik santralinin baraj alanı üzerinde yapılan Tutak Viyadüğü ile şimdiden bölgedeki ulaşımın aksamasına engel olduklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde, Ağrı ile Patnos arasındaki mesafe 1 saat değil 35 dakikada katedilebilecek.”

111 MİLYON LİRALIK KATKI

“Projemizin ülkemize yıllık katkısı 70 milyon lirası vakitten, 41 milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 milyon lirayı bulurken, 8 bin 500 tona yakın karbon azaltımına da vesile olacaktır. Neredeyse her gün ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet kervanına kattığımız bu yol projemizin mesafelerle beraber gönülleri de birbirine yaklaştıracağına inanıyorum.”

Mesleki eğitimi cazip hale getirdik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) iş birliğinde düzenlenen "Mesleki Eğitim Zirvesi"ne gönderdiği mesajda mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdiklerini belirtti.Milletin emaneti olan çocukların en güzel şekilde yetişmeleri için eldeki imkanları seferber ettiklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye'yi her bakımdan örnek gösterilen bir ülke konumuna taşıdık. Son dönemde önemli başarılara imza attığımız alanların başında mesleki ve teknik eğitim gelmektedir.

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Öncelikle bu okullara yönelik vesayet dönemlerinde uygulamaya koyulan haksızlıkları gidererek, mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik. Ardından reel sektörle kurduğumuz güçlü iş birlikleri sayesinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerimize yeni imkanlar sağladık. Böylece öğrencilerimiz, mesleği sahada öğrenirken, teoriyi sektörle birlikte hazırlanan müfredatlar çerçevesinde kazanmaya başladı.”

ÖĞRENCİLER DAHİL EDİLDİ

Sektörle kurulan yakın iş birliğinin faydasını sadece eğitim sürecinde değil, mezuniyet sonrası öğrencilerin istihdam imkanlarında da gördüklerini dile getiren Erdoğan, ayrıca Türkiye geneline yayılan 55 araştırma geliştirme merkezi ile ürün geliştirme çalışmalarında öğrencileri sürece dahil ettiklerini bildirdi.

Yılların ihmalini giderdik

İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu çırak, kalfa ve ustaları yetiştirebilmek için 2021 yılı sonunda önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini hatırlatan usta, kalfa, çırak eğitimini devletin destek mekanizmalarıyla güçlendirdiklerini vurguladı. Bu kapsamda, mesleki eğitim merkezlerinde sadece 159 bin olan çırak ve kalfa sayısının, bir yıl gibi kısa bir süre içinde 1 milyon 100 bine ulaştığını aktaran Erdoğan, “Bu çalışmalarla kısa sürede mesleki eğitimde hem yılların ihmalini giderdik hem de çok önemli ivme yakaladık” dedi.

MGK TOPLANDI

Tek hedef terör örgütleri

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride, Türkiye’nin güney sınırlarında icra edilen operasyonların tek hedefinin terör örgütleri olduğu aktarıldı ve şunlar kaydedildi: Yüce milletimizin ve eşsiz ülkemizin savunmasını ve güvenliğini sağlamak maksadıyla BM Şartı’nın 51. Maddesi kapsamında güney sınırlarımız boyunca icra edilen operasyonların tek hedefinin terör örgütleri olduğu, bölgemizde, sınırlarımızı, şehirlerimizi, vatandaşlarımızı ve güvenlik güçlerimizi hedef alan hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır. Bildiride, Yunanistan’dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuku ve antlaşmaları ihlal eden faaliyetlerine bir an evvel son vermesinin beklendiği de vurgulandı.

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