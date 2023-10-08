Irak ve Suriye’de 103 hedef imha

Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG hedeflerine yönelik TSK ve MİT’in operasyonları dalga dalga büyüyor. Başkentte geçen pazar günü İçişleri Bakanlığı’na düzenlenen bombalı saldırıdan sonra Türkiye, bölücü örgüte ilk cevabını saatler içinde aynı günün akşamı verdi. Irak’ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara’daki 20 hedef, Türk jetleri tarafından yerle bir edildi. Salı günü ise coğrafya genişletildi. Mehmetçik meşru hedefler arasına, bölücü örgütün üslendiği Asos’u da ekledi. Hava harekatında 16 hedef vuruldu. Meşru müdafaa dalgası çarşamba günü de sürdü. Aynı noktalarda bu kez 22 hedef yerle bir edildi. Perşembe günü Suriye’nin kuzeyindeki PKK tesisleri hedef alındı. Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde teröristlerin kontrolündeki petrol kuyusu, depolama tesisi ve içinde elebaşlarının da bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef vuruldu. Cuma günkü hava harekatıyla Suriye’nin kuzeyini hedef alan Mehmetçik, burada da