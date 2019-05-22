Irak’la su trafiği

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’i son beş ayda ikinci kez Türkiye’ye gelecek. Salih’in ziyaretinde özellikle su sorunu konusunda atılacak adımların netleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in 2019’un ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşme sonrasında, iki ülke arasında Fırat Nehri’nin kullanımı konusunda yaşanan sorunların çözümü kavuşturulması benimsenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nu su konusunda özel temsilci atadı. Eroğlu da iki ülkenin işbirliği ile hazırlanacak su projeleri için çalıştı. Eroğlu tarafından yürütülen proje kapsamında Irak’taki barajların etkin kullanımı ve yeni barajların yapılması öngörülüyor.

ÇALIŞMA GRUBU

İki ülke yetkililerinden ortak bir çalışma grubu kurulurken, Türkiye tarafından barajların dışında sulama, içme suyu, arıtma tesisleri, gelir getirici birtakım ürünlere ilişkin tecrübe aktarıldı. Suyun tasarruflu kullanılması, sağlıklı su temini, su da verimlilik, üretimde verimlilik konuları da bu çerçevede ele alındı. Çalışmalarda sağlanan ilerleme geçtiğimiz hafta gerçekleşen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesinde de gözden geçirildi.

İKİNCİ KEZ GELİYOR

Bu konunun ay sonunda gelmesi beklenen Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ele alınması bekleniyor. Erdoğan ve Salih görüşmesinde suyla ilgili hazırlanan programın hayata geçirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Suyun yanı sıra terörle mücadele, Irak’a açılması planlanan sınır kapısı ve İran’a ABD tarafından uygulanan ambargo da konuşulacak başlıklar arasında.

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O DA IRAK YOLCUSU

Diplomasi trafiğinin Türkiye ayağında son olarak bu ülkeyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde ziyaret etti. Çavuşoğlu, 2019 sonuna doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 4’üncü Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi Toplantısı kapsamında bu ülkeyi gideceğini duyurdu.