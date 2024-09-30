İran İsrail'e neden karşılık vermiyor? Pezeşkiyan’ın açıklamaları soru işaretlerini büyütüyor

Hasan Nasrallah suikasti sonrası İsrail'e net bir karşılık veremediği için tepkilerin odağı haline gelen İran'ın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD ve Avrupa liderlerinin, İsmail Haniye suikastına misilleme yapılmaması durumunda Gazze’de ateşkes sağlanacağına dair kendilerine garanti verdiklerini öne süren Pezeşkiyan ancak bu vaadin yerine getirilmediğini belirtti. Pezeşkiyan’ın sözleri "Daha önceki saldırılarda da sözler mi verildi?" sorusunu gündeme getirdi. Tahran yönetimi daha önce de bir çok kez suikast ve saldırı düzenleyen Tel Aviv'e yönelik doğrudan bir hamlede bulunmamıştı.
Hizbullah ağır kayıplar verdi
Hizbullah ile doğrudan savaş beklenirken katil İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah hedeflerini tek tek vurdu. Bombardımanlarda çok sayıda sivil hayatını kaybederken Hizbullah ağır kayıplar verdi.
Nasrallah öldürüldü
Çağrı cihazları patlatılmıştı
Nasrallah'ın suikastının, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde örgütün binlerce üyesine ait çağrı cihazları ve yüzlerce telsizin iki dalga halinde patlatılmasından yalnızca bir hafta sonra gerçekleşmesi ise dikkat çekti.
Pezeşkiyan'dan dikkat çeken savunma
7 Ekim'de Gazze'de başlayan soykırımdan itibaren Tel Aviv'e yönelik tehditler savuran ancak bir yıl geçmesine rağmen net bir hamlede bulunmayan İran tepkilerin odağı haline geldi.
- Lübnan Hizbullah'ının arkasındaki en büyük destekçisi konumundaki İran'ın sessizliği Nasrallah suikasti sonrası da devam etti. Sahadaki en büyük komutanlarından biri İsrail suikasti sonrası öldürülen İran'ın neden net bir hamlede bulunmadığı merak ediliyor.
Pezeşkiyan: Kandırıldık
Dün akşam gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Mesud Pezeşkiyan, İsrail’in saldırılarının cevapsız bırakılmayacağını vadetti.
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da alçak bir suikastle şehit edilmesi sonrası İran'ın neden karşılık vermediğine değinen Pezeşkiyan, ABD ve Avrupa ülkerinin Gazze'de ateşkes sözü verdiğini iddia etti.
Önceki saldırılarda da söz mü verildi?
Pezeşkiyan'ın İsrail'e neden saldırılmadığına yönelik Batı tarafından Gazze'de ateşkes sözü verilmesini öne sürmesi, 'daha önceki saldırılarda da sözler mi verildi? sorusunu akıllara getirdi.
İran hiç bir zaman net hamlede bulunmadı
Uzun yıllar boyunca Tel Aviv'e yönelik söylemleri tehditten öteye gidemeyen Tahran yönetimi daha önce de düzenlenen bir çok saldırı ve suikaste karşı net bir hamlede bulunmamıştı.
Süleymani suikasti
3 Ocak 2020'de, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, İsrail'in en büyük müttefiki ABD tarafından düzenlenen bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında öldürüldü. Irak'ın başkenti Bağdat'taki havalimanı yakınlarında gerçekleşen saldırıda Süleymani, Iraklı Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin üst düzey komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte bir konvoyda seyahat ederken hedef alındı.
Patlamada Süleymani ve el-Mühendis dahil olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetti.
Süleymani'nin ölümünün ardından İran'daki Cemkeran Camii'ne intikam anlamına gelen kırmızı bayrak asıldı. İran'da büyük yankı uyandıran suikast sonrası intikam yeminleri edilirken, Tahran sadece bazı ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlemekle yetindi.
Şam Büyükelçiği yerle bir edilmişti
1 Nisan 2024'te İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği kompleksinde bulunan konsolosluk binasına hava saldırısı gerçekleştirdi.
İran’ın Şam Büyükelçisi tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucunda yedisi İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) mensubu ve altısı Suriyeli olmak üzere toplam 13 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Hayatını kaybedenler arasında, İran Devrim Muhafızları'nın yurtdışı operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü'nün önde gelen isimlerinden Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi de bulunuyordu.
İran bu saldırı için suçladığı İsrail'e yönelik somut bir adım atmamıştı.
Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü
Israel War Room hesabından yapılan paylaşımlarda, helikopter kazasının ardından "Helikopter" emojisi kullanılarak İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düşmesiyle ilgili bir bağlantı kuruldu. Bu paylaşımlar, MOSSAD'ın helikopter kazasında parmağı olabileceği şüphesini güçlendirdi.
Haniye Tahran'da şehit edildi
Gazze'deki direnişin en önemli liderlerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikastte uğradı.
Haniye İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta soykırımcı İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında şehit düştü.