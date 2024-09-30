İran İsrail'e neden karşılık vermiyor? Pezeşkiyan’ın açıklamaları soru işaretlerini büyütüyor

Terör devleti İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de büyük bir soykırıma imza atarken şimdi de hedefine Lübnan'ı koydu.





23 Eylül'de Lübnan’ın güney şehirleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirildi. Lübnan yetkililerine göre, 17 Eylül'de Hizbullah’a ait iletişim cihazlarının imha edilmesinden bu yana, aralarında 104 çocuk ve 194 kadının bulunduğu toplam 1052 kişi yaşamını yitirdi.





Hizbullah ağır kayıplar verdi





Hizbullah ile doğrudan savaş beklenirken katil İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah hedeflerini tek tek vurdu. Bombardımanlarda çok sayıda sivil hayatını kaybederken Hizbullah ağır kayıplar verdi.

















Nasrallah öldürüldü





27 Eylül Cuma akşamı, İsrail tarafından Beyrut'un Dahiya bölgesine düzenlenen hava saldırısında Hizbullah’ın merkezi hedef alındı. Saldırı sonucunda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah hayatını kaybetti.





Çağrı cihazları patlatılmıştı





Nasrallah'ın suikastının, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde örgütün binlerce üyesine ait çağrı cihazları ve yüzlerce telsizin iki dalga halinde patlatılmasından yalnızca bir hafta sonra gerçekleşmesi ise dikkat çekti.

















İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif ise "Siyonist rejimin suçlarına karşı İran'ın tepkisi uygun zamanda ve İran'ın tercihine göre verilecek." açıklamasında bulundu.









Pezeşkiyan'dan dikkat çeken savunma





7 Ekim'de Gazze'de başlayan soykırımdan itibaren Tel Aviv'e yönelik tehditler savuran ancak bir yıl geçmesine rağmen net bir hamlede bulunmayan İran tepkilerin odağı haline geldi.





Lübnan Hizbullah'ının arkasındaki en büyük destekçisi konumundaki İran'ın sessizliği Nasrallah suikasti sonrası da devam etti. Sahadaki en büyük komutanlarından biri İsrail suikasti sonrası öldürülen İran'ın neden net bir hamlede bulunmadığı merak ediliyor.





Mesud Pezeşkiyan





Pezeşkiyan: Kandırıldık





Nasrallah suikastiyle Tahran yönetimine yönelik tepkiler artarken çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan 'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.





Dün akşam gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Mesud Pezeşkiyan, İsrail’in saldırılarının cevapsız bırakılmayacağını vadetti.





Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da alçak bir suikastle şehit edilmesi sonrası İran'ın neden karşılık vermediğine değinen Pezeşkiyan, ABD ve Avrupa ülkerinin Gazze'de ateşkes sözü verdiğini iddia etti.





Pezeşkiyan "Şehit Haniye suikastına İran'ın yanıt vermemesi karşılığında ateşkes sözü veren ABD ve Avrupa ülkelerinin liderlerinin iddiaları tamamen yalandı. Bu tür suçlulara bir şans vermek, onları daha fazla suç işlemeleri için cesaretlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır." ifadelerini kullandı.





Önceki saldırılarda da söz mü verildi?





Pezeşkiyan'ın İsrail'e neden saldırılmadığına yönelik Batı tarafından Gazze'de ateşkes sözü verilmesini öne sürmesi, 'daha önceki saldırılarda da sözler mi verildi? sorusunu akıllara getirdi.





İran hiç bir zaman net hamlede bulunmadı





Uzun yıllar boyunca Tel Aviv'e yönelik söylemleri tehditten öteye gidemeyen Tahran yönetimi daha önce de düzenlenen bir çok saldırı ve suikaste karşı net bir hamlede bulunmamıştı.





Kasım Süleymani





Süleymani suikasti





3 Ocak 2020'de, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, İsrail'in en büyük müttefiki ABD tarafından düzenlenen bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında öldürüldü. Irak'ın başkenti Bağdat'taki havalimanı yakınlarında gerçekleşen saldırıda Süleymani, Iraklı Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin üst düzey komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte bir konvoyda seyahat ederken hedef alındı.

















Patlamada Süleymani ve el-Mühendis dahil olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetti.









Süleymani'nin ölümünün ardından İran'daki Cemkeran Camii'ne intikam anlamına gelen kırmızı bayrak asıldı. İran'da büyük yankı uyandıran suikast sonrası intikam yeminleri edilirken, Tahran sadece bazı ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlemekle yetindi.





Şam Büyükelçiği yerle bir edilmişti





1 Nisan 2024'te İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği kompleksinde bulunan konsolosluk binasına hava saldırısı gerçekleştirdi.





İran’ın Şam Büyükelçisi tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucunda yedisi İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) mensubu ve altısı Suriyeli olmak üzere toplam 13 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.





Şam





Hayatını kaybedenler arasında, İran Devrim Muhafızları'nın yurtdışı operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü'nün önde gelen isimlerinden Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi de bulunuyordu.





İran bu saldırı için suçladığı İsrail'e yönelik somut bir adım atmamıştı.





Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü





19 Mayıs 2024 tarihinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi , zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kazada, Reisi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da öldü. İran Genelkurmay Başkanlığı'nın yayınladığı rapora göre helikopter tüm uçuş boyunca önceden belirlenmiş rotasında seyretti ve rotadan hiç sapma olmadı.





İbrahim Reisi





Helikopter kazasının arkasında İsrail İstihbarat servisi Mossad'ın yer aldığı ve helikopter pilotunun Mossad ajanı olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. İsrail istihbarat servisi MOSSAD İbrahim Reisi'nin videosunu paylaşarak 'The End' (Son) yazarak ölüm haberini duyurmuştu.









Israel War Room hesabından yapılan paylaşımlarda, helikopter kazasının ardından "Helikopter" emojisi kullanılarak İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düşmesiyle ilgili bir bağlantı kuruldu. Bu paylaşımlar, MOSSAD'ın helikopter kazasında parmağı olabileceği şüphesini güçlendirdi.





Haniye Tahran'da şehit edildi





Gazze'deki direnişin en önemli liderlerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikastte uğradı.





Şehit İsmail Haniye - Mesud Pezeşkiyan

Haniye İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta soykırımcı İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında şehit düştü.





Başkentinde Gazze'deki direnişin önemli isimlerinden olan İsmail Haniye'nin şehit edilmesine engel olamayan Tahran yönetimi İslam dünyasından büyük tepki çekmişti. Ancak gelen açıklamalar İran'ın Haniye suikastına 'doğru' zamanda 'uygun' bir şekilde yanıt vereceği vaadinden öteye gidemedi.















