Irkçı kafaya hapis

Siyasi hayatını Suriyeliler ve göçmenleri hedef alarak şekillendiren Demokrat Partili İlay Aksoy, bu kez sert kayaya çarptı. Suriyeli Aya Alsakka Amini'nin kişisel bilgilerini sosyal medyadan paylaşıp linç edilmesine, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar almasına neden olan Aksoy, yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

IRKÇILIĞI KÖRÜKLÜYOR

Sosyal medya hesapları üzerinden nefret içerikli paylaşımlarıyla topluma kin ve düşmanlık tohumları eken İlay Aksoy, Suriyeli-Türk ayrımını kasten körüklemeye devam ediyor. Yıllardır provokatif paylaşımlarıyla

pek çok masum insanın maddi ve manevi zarar görmesine neden olan Aksoy, bu kez yargılandığı davada hapis cezası aldı.

GENÇ ECZACIYI HEDEF GÖSTERDİ

Aksoy, 21 Temmuz 2020’de sosyal medya hesabından Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu Suriye kökenli Türk vatandaşı Aya Alsakka Amini hakkında paylaşım yaptı. Mesajında “2 Temmuz 2020 tarihinde Suriyeli Aya Alsakka Amini Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olup yaklaşık 15 gün sonra İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastahanesi'ne kadrolu devlet memuru olarak atanıp 14 Ağustos’ta görev başı yapacak. Maşallah gerçekten” ifadelerini kullanan Aksoy, Suriyeli genç eczacı Amini'nin torpille kadroya alındığını ima ederek, binlerce kişi tarafından tehdit ve taciz edilmesine sebep oldu. Amini olayın üzerine yaptığı açıklamada, Türk vatandaşı olduğunu ve her vatandaş gibi kura ile atamasının yapıldığını söylese de linç durmadı. Bunun üzerine Amini, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği avukatlarının desteğiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DOSYA İSTİNAFA GİDECEK

Amini'nin gösterdiği cesaret ve avukatların ısrarlı takibi sonucu 14 Haziran’da İlay Aksoy hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 5 yıl içinde aynı suçu işlemesi halinde hapis cezasının infaz edilmesi anlamına gelen bu karara avukatlar razı olmadı. Her ne kadar hükmün açıklanması geriye bırakılsa da karar önümüzdeki günlerde istinaf mahkemesine götürülecek.







