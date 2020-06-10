Irkçılık salgından çok daha tehlikeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atadığı Basri Bağcı için dün yemin töreni düzenlendi.

AYM Başkanı Arslan, Kovid-19 önlemleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe kuralına uyularak sıra dışı bir yemin töreni yapıldığını belirterek, herkesi evlere hapseden salgının, başta yaşam hakkı olmak üzere, kişi özgürlüğü ve güvenliği, seyahat özgürlüğü ile ibadet özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerin önemini gösterdiğine dikkati çekti. Batı’da hastalıklı bir “öteki” tasavvurundan kaynaklanan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin, temel hak ve özgürlükleri ciddi şekilde tehdit ettiğini vurgulayan Arslan, ırkçılık ve yabancı düşmanlığını, “insanlığın geleceği açısından Kovid-19 salgınından daha tehlikeli” olarak nitelendirdi.

YÜZDE 93’Ü SONUÇLANDI

AYM’nin norm denetiminde ve bireysel başvuruda bir yandan artan iş yüküyle mücadele ettiğini diğer yandan da hak eksenli kararlar verdiğini ifade eden Arslan, “Mahkememize sadece 2019’da 43 bin civarında bireysel başvuru yapılmıştır, geçen yıl yaklaşık 40 bin başvuru sonuçlandırılmıştır. Son iki yılda mahkememiz, yapılan bireysel başvuruları karşılama oranı bakımından ciddi seviye katetmiştir, bu oran yüzde 93 düzeyindedir” diye konuştu.

MASKELİ VE MESAFELİ TÖREN

AYM Başkanı Zühtü Arslan, başkanvekilleri ve yeni üye Basri Bağcı’nın konukları kapıda karşıladığı törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, yüksek yargı üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Törene katılan davetliler, maske takarken, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde belirlenen yerlerden töreni izledi. 3 Nisan’da emekliye ayrılan AYM Başkanvekili Recep Kömürcü’nün yerine seçilen Bağcı’ya kisvesini Arslan giydirdi.