İş birliğinde yeni sayfa

Bölgesel denklemde ağırlığı giderek artan iki ülke, Türkiye ile Suudi Arabistan, diplomatik ilişkilerini daha da derinleştirmek üzere 18 Mayıs’ta (Bugün) Riyad’da bir araya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suudi Arabistan’a gerçekleştireceği bu kritik ziyarette, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin ikinci toplantısı düzenlenecek. Fidan ve Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Ferhan’ın eş başkanlık edeceği toplantı, sadece ikili ilişkilerin değil, bölgesel barış ve istikrarın geleceği açısından da önemli mesajlar taşıyacak.