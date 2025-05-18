İş birliğinde yeni sayfa

Bölgesel denklemde ağırlığı giderek artan iki ülke, Türkiye ile Suudi Arabistan, diplomatik ilişkilerini daha da derinleştirmek üzere 18 Mayıs’ta (Bugün) Riyad’da bir araya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suudi Arabistan’a gerçekleştireceği bu kritik ziyarette, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin ikinci toplantısı düzenlenecek. Fidan ve Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Ferhan’ın eş başkanlık edeceği toplantı, sadece ikili ilişkilerin değil, bölgesel barış ve istikrarın geleceği açısından da önemli mesajlar taşıyacak.
KONSEY TOPLANTISI DA YAPILACAK
Toplantıda, iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilerin kapsamlı biçimde ele alınması, mevcut iş birliği alanlarının değerlendirilmesi ve yeni iş birliği imkanlarının gündeme alınması bekleniyor. Fidan’ın temaslarında, ticaret hacminin artırılması, stratejik diyaloğun sürdürülmesi ve Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması konularının da öne çıkması öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenecek Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin ikinci toplantısı kapsamında bu ülkeyi ziyaret edecek.
BIR YILDA ÜÇÜNCÜ ZIYARET
Bu ziyaretle birlikte Fidan, son bir yıl içinde Suudi Arabistan’a üçüncü kez gitmiş olacak. Fidan, daha önce 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde Suudi Arabistan’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiş, Suudi mevkidaşı Prens Faysal ise 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen İİT-Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısı vesilesiyle Türkiye’ye gelmişti.