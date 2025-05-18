Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İş birliğinde yeni sayfa

İş birliğinde yeni sayfa

Canberk Doğan
04:0018/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Toplantı, Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan’ın eş başkanlıklarında yapılacak.
Toplantı, Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan’ın eş başkanlıklarında yapılacak.

Bölgesel denklemde ağırlığı giderek artan iki ülke, Türkiye ile Suudi Arabistan, diplomatik ilişkilerini daha da derinleştirmek üzere 18 Mayıs’ta (Bugün) Riyad’da bir araya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suudi Arabistan’a gerçekleştireceği bu kritik ziyarette, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin ikinci toplantısı düzenlenecek. Fidan ve Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Ferhan’ın eş başkanlık edeceği toplantı, sadece ikili ilişkilerin değil, bölgesel barış ve istikrarın geleceği açısından da önemli mesajlar taşıyacak.


KONSEY TOPLANTISI DA YAPILACAK

Toplantıda, iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilerin kapsamlı biçimde ele alınması, mevcut iş birliği alanlarının değerlendirilmesi ve yeni iş birliği imkanlarının gündeme alınması bekleniyor. Fidan’ın temaslarında, ticaret hacminin artırılması, stratejik diyaloğun sürdürülmesi ve Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması konularının da öne çıkması öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenecek Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin ikinci toplantısı kapsamında bu ülkeyi ziyaret edecek.


BIR YILDA ÜÇÜNCÜ ZIYARET

Bu ziyaretle birlikte Fidan, son bir yıl içinde Suudi Arabistan’a üçüncü kez gitmiş olacak. Fidan, daha önce 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde Suudi Arabistan’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiş, Suudi mevkidaşı Prens Faysal ise 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen İİT-Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısı vesilesiyle Türkiye’ye gelmişti.


#Hakan Fidan
#Suudi Arabistan
#ortaklık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eksik Primle Erken Emeklilik Mümkün Mü? İşte Bilmeniz Gereken 4 Altın Formül Tepside Geldi