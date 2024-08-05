İşçiler salondan atıldı

CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı dün ATO Congresium’da toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı kongreye CHP’li belediyelerde yaşanan işçi kıyımına yönelik protesto damga vurdu. Özel, konuşma yapmak için platforma çıktığı esnada, CHP’nin yönettiği İzmir Çiğli Belediyesi’nde işten çıkartıldığını belirten bir grup ayağa kalkarak ıslık ve düdük çalarak protesto etmeye başladı. İşçiler “Hak, hukuk, adalet. İşimizi geri istiyoruz. Dik duran kadınlara hepinizi alıştıracağız’’ yazılı tişört ve pankartlar taşıdı.

KONGREYİ ALET ETMEYİN

Bazı işçiler de mevcut CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’ya seslenerek “Aylin Hanım nerede? Kadınları çıkarıyorlar” diyerek slogan attı. Özel, kongredeki konuşmasında protestoya tepki göstererek “Kadın kolları kongresini başka işlere alet etmeyin” dedi. Özel, “Burada uzunca bir emeğin karşılığını almak için kadın örgütü varken onların sesine başka bir ses karıştırmak doğru değil” şeklinde konuştu.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Protestocu grup daha sonra güvenlik görevlileri eşliğinde salondan çıkartıldı. Salondan çıkartılan işçilerden bazıları tepkisini “Ben de CHP’liyim. Böyle CHP’lilik olmaz. CHP’liler hakkımızı yiyor’’ diyerek gösterdi. Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerle ilgili müfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Olaylı kurultayda, Kılıçdaroğlu'nun desteklediği mevcut Genel Başkan Aylin Nazlıaka, Özgür Özel'in desteklediği Osmaniye Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Asu Kaya, Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Avukat Merve Kır, İstanbul Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, Birsen Bayar ve Birsen Temir Saraç aday oldu. Bayar, Saraç ve Kır, kongre devam ederken Nazlıaka lehine adaylıktan çekildi.

Mor ve kırmızı renkler

Nazlıaka’yı destekleyen delegeler mor, Asu Kaya’yı destekleyenler ise kırmızı fularlarla salonda yerini aldı. Nazlıaka ve Kaya’ya destek veren delegeler arasında ise gerginlik hakimdi. Nazlıaka’yı destekleyen delegeler, Kaya’nın Genel Merkez tarafından desteklenmesine atıf olarak salonda “Dayatmaya hayır” yazılı pankartlar taşıdı. Yarım saat ara veren kurultay divanının bu kararına karşın aranın 1,5 saate yaklaşmasına Nazlıaka kürsüye gelerek tepkisini gösterdi.

Yüzde 50 kadın sözü

Özel, protestocu işçiler salondan çıkarıldıktan sonra devam ettiği konuşmasında “yüzde 50 kadın” sözü verdi. Özel, "Eşit temsili yarınlara bırakmadan, bugünden en makul kademeli geçişi sağlayarak bir ya da iki seçim içinde önce yüzde 40 sonra yüzde 50'yle CHP milletvekili sayısının yarısını da belediye başkanlarının yarısını da kadın yapacağız" şeklinde konuştu. Parti içerisinde görevin en çok da kadın kollarına düştüğünü vurgulayan Özel, "Bizim bu salondan beklentimiz, uyum içinde çalışacağımız, güç alacağımız güç vereceğimiz bir kadın örgütlenmesini yeniden hayata geçirmenizdir" dedi.

CHP kurultaya gidiyor

CHP Parti Meclisi toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı. 2 saat süren toplantıda, Tüzük Kurultayı'nın 6-9 Eylül'de yapılması kararlaştırıldı. Kurultayın sembolik açılışı, Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü 4 Eylül'de Sivas'ta yapılacak.







