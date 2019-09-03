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İSTANBUL

İşe dönünceye kadar buradayız

İmamoğlu’nun işten çıkardığı çalışanlar İBB’nin Saraçhane’deki binası önünde buluştu. “Ekmeğime uzanan eller kırılsın”, “İşçi burada İmamoğlu nerede” sloganları atan gruba Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da destek verdi. Arslan, işçiler işe dönene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Fatih Özer Yeni Şafak
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İBB’ye bağlı bazı şirketlerdeki işten çıkarılan işçilere destek amacıyla Saraçhane’deki belediye binasının önüne geldi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İBB’ye bağlı bazı şirketlerdeki işten çıkarılan işçilere destek amacıyla Saraçhane’deki belediye binasının önüne geldi.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun işçi kıyımı sürüyor. Binlerce işçinin ekmeğiyle oynayan CHP’li İmamoğlu’na karşı binlerce Hak-İş üyesi ve işten çıkartılan personel İBB Saraçhane binası önünde bir araya geldi. “Ekmeğime uzana eller kırılsın” , “İşçiyiz haklıyız kazanacağız”, “İşçi burada İmamoğlu nerede” sloganları atan kalabalığa Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’da destek verdi.

HAK-İŞ’E OPERASYON

Kalabalığa hitap eden Arslan, mücadelenin işçilerin işine geri dönünceye kadar devam edeceğini ifade etti. Arslan, “31 Mart yerel seçimlerinden sonra yaşadığımız zulümlerin ve haksızlıkların bir yenisini burada yaşıyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra daha mazbatalarını bile almadan bazı CHP’li ve HDP’li belediyeler Hak-İş’e operasyona başladı. Bu belediyelere İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dahil oldu” dedi.

İKİ YÜZLÜ POLİTİKA

Belediye emekçilerinin yanında yer alarak mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Arslan, “Mücadelemizin tek amacı adaletsizliklerin, haksızlıkların, zulümlerin ve iki yüzlü politikaların karşısında direnmektir. Arkadaşlarımız işlerine dönene kadar destek vermeyi sürdüreceğiz. Bizim amacımız ekmeğimiz” şeklinde konuştu.

  • Ödüllü işçiyi de kovdu
  • Metin Karadeniz
  • İşten çıkarılan işçiler arasında yer alan Metin Karadeniz’in geçen yıl İstiklal Caddesi’nde temizlik yaparken içinde bin 700 dolar bulunan cüzdanı teslim ettiği için Beyoğlu Belediyesinden İSPARK’a atanarak ödüllendirildiği ortaya çıktı. Ocak ayında İSPARK’a geçen Karadeniz’in yeni işçi statüsünde değerlendirilerek işten atıldığı belirtiliyor. Eyleme kardeşi ve yeğeni ile gelen Karadeniz bir an önce işine dönmek istiyor. Karadeniz, “İşimizi geri alana kadar bütün arkadaşlarla beraber sabah akşam buradayız. Haksız yere işten çıkarıldık. Bankamatik işçisi değiliz” dedi.
  • Kiramı ödeyemiyorum
  • Yaşar Çokgezer
  • İSTAÇ A.Ş’den çıkartılan Yaşar Çokgezer, “CHP’li İmamoğlu’nun sözüne güvenerek 80 bin TL para çektim. Ancak işten çıkartıldım. Evliyim 2 çocuğum var, evim kira ve ödeyemiyorum. Bunlar bize söz verdi ancak bunlarda namus yok. Biz burada hakkımızı istiyoruz. 6 ay dolmadan bizi çıkardılar ki bize tazminat ödemesinler diye” ifadelerini kullandı. Serdar Bilik, “Benim askerime kurşun sıkanlar benim yerime işe girecek. Bu benim zoruma gidiyor. İBB Başkanı İmamoğlu sesimizi duysun. Diyarbakır’a ziyarette bulundular. Bu PKK’ya destek vermek oluyor” dedi.
  • Biz buradayız kendisi yok
  • Elvan Bulut
  • Beltur’da çalışırken işten çıkarılan Elvan Bulut, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, “Bir tane işçi işinden çıkartılırsa gelsin beni bulsun” sözünü hatırlatarak, “İşçiler burada ancak kendisi yok. Çocuğum Berat Bulut 5 yaşında ve yüzde 95 engelli. Cumhurbaşkanımızın aracılığıyla bana iş verdiler ancak yeni yönetim beni işten attı” diye konuştu.

  • Çocuğumu okula gönderemeyeceğim

    Suat Keser
  • Temizlik işçisi olarak çalıştığını söyleyen Suat Keser, “Sabah 5’ten akşama kadar çalışıyorduk. Yine de bize bankamatik memuru diyorlar. 3 çocuğum var, eşim böbrek hastası. Buradan İmamoğlu’na sesleniyorum. Bizim işimizi geri versin. Okullar açılacak ancak ben çocuklarımı okula gönderemeyeceğim. Evim kira çalışmam lazım nasıl yapacağım bilmiyorum. Benim çocuğum okumadığı için sokaklara düşerse tinerci ya da balici olursa bu daha iyi mi olur” dedi.

İmamoğlu Medya AŞ'de işten çıkarmaları savundu
OYNAT 00:30
İmamoğlu Medya AŞ'de işten çıkarmaları savundu
Göreve gelmeden önce hiçbir çalışanın işinden olmayacağını taahhüt eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 kişinini işten çıkarılmasını savundu. İmamoğlu işten çıkarmalarla ilgili, 'Arkadaşlarımız bir kısım çalışmalar yapıyor. Bazen bazı tespitler ve disiplin işlemleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili yasal, kanuni haklarını teslim ederek çalışmak istemedikleriyle yollarını ayırıyor olabilirler, bunlar mümkün.' dedi.


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