İşgalci İsrail askerlerinin evini yıktığı anne ve oğlunun yarasını Konya Büyükşehir Belediyesi saracak

İşgalci İsrail, Batı Şeria’nın El Halil kentinde “ruhsatsız olduğu” gerekçesiyle Filistinlilere ait evleri yıkma politikasını sürdürüyor.

Son olarak Filistinli bir anne ve oğlu, evlerinin yıkılışını gözyaşları içerisinde izledi. Yürek yakan videoda, acılı anne, oğlunu "Daha iyi bir ev yapıp onun içinde yaşayacağız" diyerek teselli etti.

"Yıkılan evini yeniden yapacağız"

Yaşanan insanlık zulmü karşısında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay duyarsız kalmadı.

Başkan Altay, "Sen üzülme çocuk. Senin ardında Konya var, biz varız.

Yıkılan evini yeniden yapacağız.

Kardeş şehrimiz El-Halil’in acısını beraber saracağız inşaAllah" ifadelerini kullandı.

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Sen üzülme çocuk. Senin ardında Konya var, biz varız. Yıkılan evini yeniden yapacağız.



Kardeş şehrimiz El-Halil’in acısını beraber saracağız inşaAllah. https://t.co/x14qOWzKf6 — Uğur İbrahim Altay (@u_ibrahim_altay) December 31, 2021

DÜNYA İşgalci İsrail askeri şaşırtmadı: Filistinli ailenin evini yıktılar

İşgalci İsrail 768 Filistinlinin evini yıktı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörlüğünün verilerine göre İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Kasım 2021 ortalarına kadar 768 Filistinlinin evini yıktı ya da ele geçirdi.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da, Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

DÜNYA İsrail'den Kudüs'te yıkım

Oslo Anlaşması ile Batı Şeria üç bölgeye ayrılmıştı

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde, işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

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Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

İnsan hakları kuruluşlarına göre Filistinliler, maliyetleri on binlerce dolara ulaşması nedeniyle Kudüs’te inşaat ruhsatı çıkarma konusunda oldukça büyük sıkıntılar yaşıyor.

Resmi Filistin Enformasyon Merkezinin verilerinde İsrail’in 1967 işgalinden bu yana Kudüs’te yıktığı ev sayısının 1900’den fazla olduğu kaydediliyor.

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DÜNYA İşgalci İsrail güçleri Kudüs'te zulme devam ediyor: Filistinlilere ait iki evi yıktılar

FOTOĞRAF 14 Kudüs kırsalında yer alan bedevi Arap topluluğu Ebu Nuvvar'daki öğrenciler, İsrail yönetiminin okulları için aldığı yıkım kararı nedeniyle eğitimlerini misafirhanede sürdürüyor. Ma'ale Adumim, Kedar ve Yeni Kedar isimli 3 Yahudi yerleşim birimi arasında kalan Ebu Nuvvar bedevileri, E1 adı verilen alanda yeni yerleşimler inşa etme planı nedeniyle İsrail hükümetinin bölgeyi boşaltmaları yönünde baskısına maruz kalıyor. Baskılardan payını alan Ebu Nuvvar İlköğretim Okulu da İsrail güçlerince 2016'da yıkılmasının ardından bölge sakinleri tarafından tekrar inşa edildi. Okul hakkında tekrar yıkım kararı verilirken, yıkım mahkeme nihai kararını verene kadar ertelendi. Ancak bu eğitim-öğretim dönemi başında ihtiyacı karşılamak için inşa edilen 2 sınıf hakkında kesin yıkım kararı verildi. Söz konusu sınıflar ise misafirhaneye taşındı. Bölge sakinleri, yıkım kararını uygulatmamak için uluslararası kurumlarla dayanışma içinde çabalarını sürdürürken yaşananlardan en çok öğrenciler zarar görüyor. Ebu Nuvvar İlköğretim Okulu üçüncü sınıf öğrencisi Siham Muhammed, okulunu kaybetmekten korktuğunu belirterek, \"Eğer yıkarlarsa tekrar inşa ederiz.\" dedi. Okulun dördüncü sınıf öğrencilerinden Şeyma Musa ise eğitimlerini tamamlayabilmek için Ebu Nuvvar'dan başka alternatifleri olmadığına dikkati çekerek, \"En yakın yer El-Azariya. Zorlu mevsim koşullarını göz önüne alırsak okul için gidilecek mesafe çok uzun.\" ifadelerini kullandı. Arapça öğretmeni Radva Salahaddin ise okulun bedevi topluluğun tek umudu olduğunu ve yıkılmasının hayallerini kaybetmeleri anlamına geleceğini aktardı. Salahaddin, \"Okul imkânsızlıklar nedeniyle en temel unsurlara dahi sahip değil. Buna rağmen eğitmenler, öğrenciler ve yakınları bu okulda kalma konusunda ısrarcı.\" diye konuştu. Öğretmen Salahaddin, İsrailli yetkililerin ihtiyacı karşılamak amacıyla okula ek yapılan iki sınıfın yıkılmasına karar verdiği için bir haftadır bu sınıflardaki öğrencilerin eğitimine bölgenin misafirhanesinde devam ettikleri bilgisini verdi. Bedevi topluluğun sözcüsü Davud el-Cehhalin, İsrail'in kendilerini şu anda ikamet ettikleri topraklardan ayırmayı istediğini belirterek, \"İsrail yönetimi yerleşim yeri projelerini gerçekleştirmek için bedevi topluluklarımızın evlerini peşi sıra yıkıyor.\" dedi. Filistinli taraflar İsrail'in bu yıkımlarla, E1 olarak isimlendirilen bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs'teki, Azariya'daki ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor. Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan \"İkinci Oslo Anlaşması\" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan A bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idari ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı. İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla C bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor. İsrail'den ilkokula yıkım tehdidi Kudüs kırsalında yer alan bedevi Arap topluluğu Ebu Nuvvar'daki öğrenciler, İsrail yönetiminin okulları için aldığı yıkım kararı nedeniyle eğitimlerini misafirhanede sürdürüyor.

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