İşgalci İsrail askerlerinin evini yıktığı anne ve oğlunun yarasını Konya Büyükşehir Belediyesi saracak
İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail güçlerinin yıkımı dur durak bilmiyor. Evlerinin yer bir edildiğini gözyaşlarıyla izleyen anne ve oğlunun sarılarak birbirini teselli ettiği anlar ise yürek yaktı. Yaşanan insanlık zulmüne Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise duyarsız kalmadı. Başkan Altay, "Üzülme çocuk, senin ardında Konya var, biz varız" diyerek yıkılan evlerini yeniden inşa edeceklerini ifade etti.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörlüğünün verilerine göre İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Kasım 2021 ortalarına kadar 768 Filistinlinin evini yıktı ya da ele geçirdi.
İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da, Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.
Oslo Anlaşması ile Batı Şeria üç bölgeye ayrılmıştı
Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde, işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.
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Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.
İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.
İnsan hakları kuruluşlarına göre Filistinliler, maliyetleri on binlerce dolara ulaşması nedeniyle Kudüs’te inşaat ruhsatı çıkarma konusunda oldukça büyük sıkıntılar yaşıyor.
Resmi Filistin Enformasyon Merkezinin verilerinde İsrail’in 1967 işgalinden bu yana Kudüs’te yıktığı ev sayısının 1900’den fazla olduğu kaydediliyor.