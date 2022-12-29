İsmail Küçükkaya'dan iktidara Kavala ve Demirtaş için çağrı: Bizi bu konulardan kurtarsalar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya-Ukrayna savaşındaki barış çabaları sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyledi. Şentop, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak" açıklamasında bulundu.

"ERDOĞAN'IN ROLÜ TAKDİRE ŞAYAN"

Şentop'un bu açıklamasını değerlendiren Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buğday krizindeki ve Rusya-Ukrayna savaşındaki hamlelerinin takdire şayan olduğunu söyledi. Küçükkaya şöyle konuştu:

"Erdoğan'ın, buğday krizinin çözülmesindeki rolü, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta arabuluculuk faaliyetleri her türlü takdire şayan. Keza Emine Hanım'ın oradaki mülteci çocukları Türkiye'de ağırlaması falan bunlar güzel işler."

DEMİRTAŞ VE KAVALA ÇAĞRISI

Küçükkaya, daha sonra ise Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Ekrem İmamoğlu için bir çağrı yaptı. Türkiye'nin Gezi davası sanığı Kavala ve terör soruşturmaları kapsamında yargılanan Demirtaş sebebiyle tepki çektiğini ileri süren Küçükkaya, "Bizi bu konulardan da kurtarsalar" diyerek Kavala ve Demirtaş'a destek oldu.

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