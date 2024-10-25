İsmail Saymaz'ın 'Hasan Doğan' iddialarına DMM'den yalanlama

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın kayınbiraderi olarak bahsettiği Mustafa Çiftçi'nin TUSAŞ Güvenlik Müdürü olduğunu ileri sürdü. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Saymaz'ın iddiasını yalanlayarak Çiftçi'nin TUSAŞ Güvenlik Biriminde sözleşmeli olarak çalışan bir personel olduğunu ve bunun dışında hiçbir düzeyde ilişkisi bulunmadığını belirtti.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisine 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.
Tesise yönelik düzenlenen saldırı sonucu bir taksi şoförü ve dört TUSAŞ personeli şehit oldu.
Hain terör saldırısı Türkiye'yi yasa boğarken, CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, TUSAŞ'ı hedef alan bir iddia ortaya attı.
Saymaz'ın iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
"Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"
"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “TUSAŞ’ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edilmiş” iddiası doğru değildir.
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın akrabası olarak bahsi geçen Mustafa Çiftçi'nin, ilgili özel güvenlik firmasına sahip olduğu veya yönetici olarak çalıştığı iddiası gerçek dışıdır.
Mustafa Çiftçi, TUSAŞ Güvenlik Biriminde sözleşmeli olarak çalışan bir personeldir. Kişinin bu görevi dışında herhangi bir şirketle hiçbir düzeyde ilişkisi bulunmamaktadır.
Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."