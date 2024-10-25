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İsmail Saymaz'ın 'Hasan Doğan' iddialarına DMM'den yalanlama

İsmail Saymaz'ın 'Hasan Doğan' iddialarına DMM'den yalanlama

20:2925/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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İsmail Saymaz'ın TUSAŞ'ı hedef alan iddiları İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı.
İsmail Saymaz'ın TUSAŞ'ı hedef alan iddiları İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı.

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın kayınbiraderi olarak bahsettiği Mustafa Çiftçi'nin TUSAŞ Güvenlik Müdürü olduğunu ileri sürdü. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Saymaz'ın iddiasını yalanlayarak Çiftçi'nin TUSAŞ Güvenlik Biriminde sözleşmeli olarak çalışan bir personel olduğunu ve bunun dışında hiçbir düzeyde ilişkisi bulunmadığını belirtti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisine 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

Tesise yönelik düzenlenen saldırı sonucu bir taksi şoförü ve dört TUSAŞ personeli şehit oldu.

Hain terör saldırısı Türkiye'yi yasa boğarken, CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, TUSAŞ'ı hedef alan bir iddia ortaya attı.

Saymaz'ın iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama

Saymaz,
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'
ın kayınbiraderi olarak bahsettiği
Mustafa Çiftçi
'nin
TUSAŞ Güvenlik Müdürü
olduğunu ileri sürdü.
Saymaz'ın iddialarına İletişim Başkanlığı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM)
yalanlama geldi.
DMM'nin X hesabından yapılan açıklamada söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilerek, Çiftçi'nin
TUSAŞ Güvenlik Birimi
nde sözleşmeli olarak çalışan bir personel olduğunu ve bunun dışında hiçbir düzeyde ilişkisi bulunmadığı kaydedildi.

"Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “TUSAŞ’ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edilmiş” iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın akrabası olarak bahsi geçen Mustafa Çiftçi'nin, ilgili özel güvenlik firmasına sahip olduğu veya yönetici olarak çalıştığı iddiası gerçek dışıdır.

Mustafa Çiftçi, TUSAŞ Güvenlik Biriminde sözleşmeli olarak çalışan bir personeldir. Kişinin bu görevi dışında herhangi bir şirketle hiçbir düzeyde ilişkisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."




#TUSAŞ
#İsmail Saymaz
#İletişim Başkanlığı
#Hasan Doğan
#Mustafa Çiftçi

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