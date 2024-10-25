İsmail Saymaz'ın 'Hasan Doğan' iddialarına DMM'den yalanlama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında dakika dakika yaşananları anlattı. Bakan Yerlikaya, "Bugün itibarıyla yatan hastamız 8 , 11 yaralımız taburcu 1'i yoğun bakımda durumu stabil. 7 özel harekat taburcu oldu" dedi. Özel harekatın 14 dakikada müdahale ettiğini söyleyen Yerlikaya, "En kısa sürede 730 Jandarma ve Emniyet birimi olay yerine geldi. Kadın terörist yaralanınca kendisini patlattı. İkinci terörist tuvalete girdi, orada sıkıştı kendini orada patlattı" ifadelerini kullandı. Yerlikaya, hiçbir şekilde rehin olayı yaşanmadığını ve iddiaların doğru olmadığını belirtti.