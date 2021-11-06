Isparta Sütçüler’de küle dönen orman yeşillenmeye başladı

Küller arasından yükselen yeşil renkli bitkiler Çandır halkı için umut ışığı oldu.

Çandır mevkiinde 2 Ağustos günü başlayıp kısa sürede büyüyerek yayılan yangın, 5 günde kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken çok sayıda ormanlık alan zarar gördü.

İHA

Yangının ardından yaraların sarılmaya devam ettiği bölgede ağustos ayı başlarında yağmur etkili oldu.

GÜNDEM Yanan orman alanlarının ağaçlandırılmasına 11 Kasım'da başlanacak

İHA

Yağmurla birlikte orman yeniden eski günlerine geri dönmeye başladı. Küller arasından yükselen yeşil renkli bitkiler Çandır halkı için umut ışığı oldu.

İHA

Kesilecek ağaçları da işaretleyen Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kesim işleri bittiğinde tekrardan yeşertme çalışmaları için tohumlama ve genç fidan dikimi yöntemine başvuracak.

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İHA

Ekipler yanan yerler için kızılçam, boz ardıç, saçlı meşe, diken ardıcı, fıstık çamı, servi, zakkum, badem, lavanta tohumları ekecek. Yeşillenen bölge drone ile de görüntülendi.