Gündem Ispartada 323 tarihi obje ele geçirildi
ISPARTA

Isparta'da 323 tarihi obje ele geçirildi

Isparta'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 323 obje ele geçirildi. Malzemeler, Isparta Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Merkezi AA
Ispartada 323 tarihi obje ele geçirildi
Isparta'da 323 tarihi obje ele geçirildi

Isparta'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 323 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da yaşayan E.Ç'nin Isparta'ya gelerek elinde bulunan Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen objeleri satacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan aramalarda üzerinde 323 obje bulunan E.Ç. gözaltına alındı.

Malzemeler, Isparta Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 415 parça eser ele geçirildi
GÜNDEM
İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 415 parça eser ele geçirildi

Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda ele geçirildi
FOTOĞRAF 19
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir örgütün Menemen ilçesi ve yakınlarından kazı ve başka yöntemlerle ele geçirdikleri tarihi eserleri yurt dışına kaçırma hazırlığı bilgisini aldı.
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Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, polis ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı.
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Ekipler, dün sabah saatlerinde Menemen ilçesi merkezli, Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
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Operasyonda yapılan aramalarda, yaklaşık 70 bin parça sikke ve heykel gibi tarihi eser niteliği taşıyan obje ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin dolar ve 11 bin Euro ele geçirildi.
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Yapılan operasyonun, cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu bildirildi. Eserler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi.
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6 şüpheli gözaltına alındı Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Zanlıların, çalınmasın diye eserleri evlerinin bahçesine gömdüğü bildirildi. Müze müdürlüğüne teslim edilecek olan eserler, müdürlükte özel ekip tarafından incelenecek.
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6 şüpheli gözaltına alındı<br>​<br>​ Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda ele geçirildi
İzmir Menemen merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir ve Manisa'da Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda ele geçirilen yaklaşık 70 bin parça sikke ve heykel, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi. Müze müdürlüğüne teslim edilecek olan eserler, müdürlükte özel ekip tarafından incelenecek.

Otelde ele geçirildi: Değeri dudak uçuklattı
GÜNDEM
Otelde ele geçirildi: Değeri dudak uçuklattı


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