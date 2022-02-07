Isparta'da 5’inci gün: Elektrik verilemeyen kırsalda çalışmalar sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta merkeze bağlı Kuleönü beldesinde enerji nakil hatlarında yapılan çalışmaları inceledi.

DHA

YÜZDE 65'İNDE ELEKTRİK VAR

Burada konuşan Bakan Dönmez, il ve ilçe merkezlerindeki şebekelere enerji gönderildiğini söyledi. Dönmez, "Kırsalda ve bazı beldelerde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Kuleönü'nde şu anda yüzde 65'lik kısımda elektrik var. Ekiplerimiz burada çalışıyor. Akşama kadar da burayı enerjilendirmiş olacağız. En kısa sürede burayı toparlamış olacağız" dedi.

GÜNDEM Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmaları sürüyor