Gündem Ispartada evinde ölü bulunan kişinin solunum yetmezliğinden hayatını kaybettiği belirlendi
ISPARTA

Isparta'da evinde ölü bulunan kişinin solunum yetmezliğinden hayatını kaybettiği belirlendi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşadığı ikametinde ölü bulunan kişinin evindeki elektrik akımının faal olduğu ve solunum yetmezliğine bağlı kalp durması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ispartada evinde ölü bulunan kişinin solunum yetmezliğinden hayatını kaybettiği belirlendi
Görgü Cami Mahallesi'ndeki ikametinde ölü bulunan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı.

Valilikten yapılan açıklamada, Görgü Cami Mahallesi'ndeki ikametinde ölü bulunan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı'nın çevreden edinilen bilgilere göre, tek başına yaşadığı, aklen malul olduğu ve komşularının yardımını kabul etmediğinin öğrenildiği belirtildi.

İkamette yapılan incelemede elektrik akımının faal, sobanın da kurulu olmasına rağmen kullanılmadığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Şüpheli ölüm olayıyla ilgili adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir."

"Ölüm nedeni solunum yetmezliği"

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise Ramazan Nazlı'nın ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Muayene sonucunda, Ramazan Nazlı isimli şahsın kesin ölüm sebebinin solunum yetmezliğine bağlı kalp durması sonucu olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yalnız yaşayan Ramazan Nazlı'dan bir süre haber alamayan komşuları durumu 5 Şubat'ta polise ve sağlık ekiplerine bildirmiş, eve gelen ekipler Nazlı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bakan Dönmez Isparta'da elektrik hatlarının onarımını denetledi: Ekipler altı kat artırıldı
GÜNDEM
Bakan Dönmez Isparta'da elektrik hatlarının onarımını denetledi: Ekipler altı kat artırıldı

Isparta'da yüz yüze eğitime beş gün ara verildi
GÜNDEM
Isparta'da yüz yüze eğitime beş gün ara verildi
Yeni transfer kalede

Yeni transfer kalede

​Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor.
İETT otobüsleri çarpıştı

İETT otobüsleri çarpıştı

​Başakşehir'deki kazada 6 kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara tepki: Bu kişiler insanlıktan nasibini almamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

​TÜİK verileri açıkladı.

200 ile 2 bin 500 TL arasında satıyor.

Bahçeli'den CHP'ye afiş tepkisi.

​Saldırı hazırlığındaki 8 terörist daha etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.