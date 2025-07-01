Isparta'da orman yangını

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına, 1 helikopter, 9 arazöz, 4 itfaiye ve 60'tan fazla personel ile müdahale ediliyor.

Rüzgar çalışmaları zorlaştırırken, Isparta Valisi Abdullah Erin de son durumu Yangın Harekat Merkezi ile takip ediyor. Yangın bölgesine araç ve personel sevkiyatı sürüyor.