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Adana'daki orman yangınında son durum: Kontrol altına alındı

Adana'daki orman yangınında son durum: Kontrol altına alındı

22:0630/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
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Adana'daki yangında son durum
Adana'daki yangında son durum

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. 8 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Boztahta Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle müdahale başlattı. Saatte 80 kilometre hızla esen rüzgar, ekiplerin söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. Bölgede ekiplerin müdahalesi sürüyor.


KOPAN ELEKTRİK TELİ YANGINA NEDEN OLDU

Adana'nın Kozan ilçesi Boztahta Mahallesi'nde yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.


KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Kozan ilçesi Boztahta Mahallesi'nde yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması sonucu çıkan orman yangını, 8 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, zarar gören alanın tespit ise günün aydınlanması ile belli olacağı bildirildi.

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