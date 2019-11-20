Gündem Ispartadan 5 ülkeye kemik çimentosu
İSPARTA

Isparta’dan 5 ülkeye kemik çimentosu

Isparta’da bir firma, devlet desteğiyle kurduğu imalathanede ürettiği sağlık sektöründe kullanılan kemik çimentosunu 5 ülkeye ihraç ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Isparta Gül Petek Sanayi Sitesi’nde bulunan ve tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren firma, 2015’te KOSGEB’in Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı’na başvurdukları “Kemik Çimentosu Seri Üretimi” projesiyle 400 bini hibe 550 bin liralık krediden faydalandı. İmalathanede, ortopedi ve travmatoloji alanlarında sık kullanılan kemik çimentosu üretilmeye başlandı. Firmanın sahibi Yavuz Genç, uzun süre tıbbi cihaz sektöründe çalıştığını, ülkenin yerli kemik çimentosunda dışa bağımlılığını azaltma düşüncesiyle girişimde bulunduğunu söyledi.

SÜREÇ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

  • Yaklaşık iki yıl Ar-Ge çalışması yaptıklarını anlatan Genç, Türkiye’de üretimi olmadığı için kemik çimentosunun yapıldığı ülkelere çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini, ürünün şablonunu ortaya çıkardıklarını dile getirdi. Mekanik ve sterilizasyon testleri tamamlayarak 2017’de belgelendirme kuruluşuyla sözleşme yaptıklarını aktaran Genç, denetim süreçlerini başarıyla tamamladıklarını bildirdi.

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