Isparta'ya şehit ateşi düştü

Zaman ve mali açıdan avantaj sağlayacak olan tesis ile birlikte şirkete hava aracı yakıt sistemleri testi kabiliyetini kazandıran Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, alanında dünyanın sayılı tesislerinden birini de yerli ve milli imkanlarla geliştirmiş oldu. Burada elde edilecek olan test verileri ile birlikte uçak tasarım verilerinin de yurtta kalması sağlanacak.

