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ISPARTA

Isparta'ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 Ekim'de yaralanan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş (27), tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

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Haber Merkezi DHA
Ispartaya şehit ateşi düştü
Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu.

Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, görevli olduğu Pençe Kilit Operasyonu'nda 4 Ekim’de yaralandı.

Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yavaş, bugün sabahın erken saatlerinde şehit oldu.

Tedavi sürecinde hastanede oğullarını bekleyen baba Ali Yavaş, anne Mürşide Yavaş ile kardeşleri Burak ve Esen Yavaş'a acı haber verildi. Şehidin cenazesi, Isparta'ya getirilerek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralandıktan sonra tedaviye alındığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş için taziye mesajı yayımladı. Başdeğirmen, "Mesai arkadaşımız Ali Yavaş'ın oğlu Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın şehadetini derin bir üzüntü içerisinde öğrendim. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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HÜRJET'te önemli gelişme: Yerli ve milli imkanlarla yapıldı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen havacılık ve savunma projelerinde tam bağımsız savunma sanayii ekosisteminin gelişimine katkı sunacak yeni kabiliyetler kazandırılmaya devam ediyor.
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Bu kapsamda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, HÜRJET'in yakıt sistemlerinin testlerini gerçekleştirmek için tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan test tesisini kurdu. Böylece Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı HÜRJET'in yakıt sistemi ilk uçuştan önce yerde güvenli bir şekilde uçurulup test edilecek.
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HÜRJET'in birebir yakıt tankları ve yakıt sistemi ile yapılacak testlerde; uçaktaki yakıt transfer, dolumboşaltım, motor besleme ve havalandırma sistemleri ve sızdırmazlık süreçleri bu tesiste test edilecek.
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HÜRJET'in görev ömrü süresince devrede kalacak olan bu tesisten edinilen tecrübe ile Milli Muharip Uçak'ın da yakıt sistemlerinin testlerinin gerçekleşeceği yeni bir tesisi daha kurmak için çalışmalar da başladı. Şirket, bu tesislerden edineceği test verileri neticesinde platformların tasarım iyileştirmelerine de katkı sağlayacak.
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Zaman ve mali açıdan avantaj sağlayacak olan tesis ile birlikte şirkete hava aracı yakıt sistemleri testi kabiliyetini kazandıran Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, alanında dünyanın sayılı tesislerinden birini de yerli ve milli imkanlarla geliştirmiş oldu. Burada elde edilecek olan test verileri ile birlikte uçak tasarım verilerinin de yurtta kalması sağlanacak.
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 50'inci kuruluş yıl dönümünde 18 Mart 2023 tarihinde gökyüzü ile buluşturacağı HÜRJET Jet Eğitim Uçağı için çalışmalarını hızlandırdı.
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Gövde montajının devam ettiği HÜRJET projesinde daha önce hareketli yüzeylerin testlerinin gerçekleştireceği Demir Kuş Test Tesisini ve HÜRJET 270 Mühendislik Simülatörü'nü kuran şirket, bu kapsamda HÜRJET'in yakıt sistemlerinin test edileceği yeni bir tesisi daha şirkete kazandırmış oldu.
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Yakıt sistemlerinin test edileceği tesise ilişkin açıklamada bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, \"Ülkemizin havacılık alanında ihtiyaç duyduğu platformları kazandırırken, test kabiliyetlerinin de geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Yeni hizmete aldığımız HÜRJET Yakıt Sistemleri Test Tesisimiz ile birlikte ülkemizde ilk, dünyada bu alandaki sayılı tesislerden birini kazandırmış olduk. Buradan edinilecek tecrübeler neticesinde Milli Muharip Uçak için de benzer bir tesisi kazandırmak için çalışmalara başladık. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum\" dedi.
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HÜRJET'te önemli gelişme: Yerli ve milli imkanlarla yapıldı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, HÜRJET'in yakıt sistemlerinin testlerini gerçekleştirmek için tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan test tesisini kurdu.


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Yerli ve milli imkanlarla yapıldı.

Gaz ölçüm verileri ortaya çıktı.

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