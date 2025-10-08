İsrail bölgemizin istikrarına tehdit

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Gebele şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Zirvesi’ne katıldı. “Bölgesel Barış ve Güvenlik” temasıyla yapılan zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenlendiği alana gelişinde, Aliyev tarafından karşılandı. Fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada İsrail’in soykırımlarına dikkat çekti.

İŞ BİRLİĞİNE YENİ BİR SOLUK

Çeşitli güvenlik sınamalarıyla uğraşılan bir ortamda iş birliğini pekiştirirken üçüncü taraflarla da diyaloğun arttırılmasının önemine dikkati çeken Erdoğan, “Teşkilatımızı içine kapanık bir yapılanma olarak asla görmüyoruz. Diğer ilgili uluslararası kuruluşlar ve ittifaklarla etkileşim halinde sesini ve gücünü ortaya koyan bir vizyonu hayata geçirebilmeliyiz. Bu bağlamda bugün mutabık kaldığımız TDT Plus formatının üçüncü taraflarla iş birliğimize yeni bir soluk getireceğine gönülden inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

GÜVENLİĞİMİZİ GÜÇLENDİREBİLİRİZ

Güvenliğe yönelik kapasite inşası başta olmak üzere ortak menfaati ilgilendiren her alanda mümkün olan her katkıyı “aile meclisi” bünyesinde sağlamaya hazır olduklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: “Terörizmden yasa dışı göçe, siber tehditlerden iklim değişikliğine ortak bir duruşla mukabele edebileceğimizi, kendi gök kubbemiz altında kendi güvenliğimizi güçlendirebileceğimizi düşünüyorum.”

DAHA ETKİN ROL ÜSTLENMELİYİZ

“Temmuz ayında yapılan TDT Savunma Sanayii Kurumları Birinci Toplantısı’nı bu anlamda önemli bir adım olarak görüyorum. Yakaladığımız ivmenin sürmesi için çalışmalarımızın devamının çok mühim olduğunun altını çizmek istiyorum. Türk dünyasının, bölgemizin istikrarında ve güvenliğinde birçok anlamda daha etkin rol üstlenebileceğine inanıyoruz. Bugün yakın coğrafyamızda yaşanan pek çok çatışma, savaş ve uluslararası hukuk ihlaline karşı teşkilatımızın kararlı duruş sergilemesi önemlidir.”

SON GÜNLERDE YAŞANANLAR UMUT VERİCİ

“İsrail hükümetinin Lübnan ve Suriye’yle başlayan, Yemen ve İran’la devam eden ve son olarak Katar’ı hedef alan saldırıları, bölgemizin istikrarına en büyük tehdidin bu ülkenin mevcut yönetiminden kaynaklandığını gösteriyor. Gazze’de 66 bin masumun hayatına mal olan katliamların durması yönünde son günlerde yaşanan gelişmeler memnuniyet vericidir.”

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM BARIŞA KAPI AÇAR

“Biz ancak Filistin halkının uluslararası meşruiyet ve hukuktan kaynaklanan hakları temelinde iki devletli bir çözümün kalıcı ve adil barışa kapı açacağına inanıyoruz. Bu yönde de çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

SURİYE’YLE ANGAJMANI İLERLETMELİYİZ

“Suriye’de ise istikrarın tesisi, bölgemizde ve ötesinde güvenliğin sağlanması için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Birçok zorlukla mücadele etmesine rağmen Suriye hükümetinin son 9 ayda kaydettiği gelişme geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor. Bu süreçte Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğini muhafaza temelinde siyasi, ekonomik ve güvenlik ortamının iyileşmesine odaklanmalı, Türk devletleri olarak Suriye hükümetiyle angajmanı ilerletmeliyiz.”

ORTAK BİLDİRİ HAYIRLI BİR ADIM

“Güney Kafkasya’daki gelişmeleri de sadece takip etmekle kalmıyor, bölgede barış ve istikrarın tesisi için atılan adımları samimiyetle destekliyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasında 8 Ağustos’ta imzalanan ortak bildiriyi bu minvalde hayırlı bir adım olarak görüyor, devamının gelmesini diliyoruz.”

Zirve bildirisine imza

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler, TDT Gebele Zirve Bildirisi, TDT+ Formatı Kurulmasına Dair Karar ile TÜRKSOY’un Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine Dair Karar’a imza attı. İmza töreninin ardından liderler, Azerbaycan ve Türkmenistan ortaklığıyla Fuzuli’de inşa edilecek caminin temel atma törenine video konferansla bağlantı gerçekleştirdi.

BM meselelere kayıtsız kalıyor

3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü’nü tebrik eden Erdoğan, “Çok taraflılığın giderek aşındığı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin insanlığın vicdanını yaralayan birçok meseleye kayıtsız kaldığı bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız. Bugün pek çok uluslararası ve bölgesel teşkilat, bizim ortak tarih, kültür ve ülküdaşlığımız gibi ulvi değerler üzerine bina edilmediğinden kamuoyu nezdinde işlevsiz, adeta omuzlara yük yapılar olarak görülüyor. Teşkilatımızın işte bu değişen koşullara ayak uyduran, uluslararası meselelerde ortak duruş sergileyen, sözüne güvenilen, haklının yanında duran bir yapıya dönüşmesi büyük önem arz ediyor” ifadesini kullandı.

Ortak alfabede ilk adım atıldı

Aralarındaki enerji ve haberleşme bağını etkin hale getirip güçlendirecek proje ve yatırımlara odaklanmalarının herkesin menfaatine olduğunu dile getiren Erdoğan, Hazar Geçişli Orta Koridoru’nu daha da verimli hale getirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Türkçe Büyük Dil Modeli’nin geliştirilmesine hız verilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyor, Cengiz Aytmatov’u anlatan bir eser ile Oğuznameleri ortak alfabeyle basıyoruz. Bugün de liderlere birer adet bundan takdim ediyoruz” diye konuştu.

15 Aralık çağrısı

Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi’ni gelecek yıl ocak ayında Ankara’da toplamayı planladıklarını aktaran Erdoğan, “30 Ekim’den itibaren Semerkant’ta düzenlenecek olan UNESCO 43. Genel Konferansı’nda, 15 Aralık’ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edilmesini temenni ediyorum” dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Ankara, Şuşa ve Bişkek’in ardından şimdi de Gebele’de aralarında bulunmasının kendisini bahtiyar ettiğini dile getiren Erdoğan, “İki devlette adil çözüm yolunda Türk dünyasının Kıbrıs Türkü kardeşlerini yalnız bırakmadığını memnuniyetle müşahede ediyorum. Gözlemci üyemiz Türkmenistan’ın da Türk Akademisi ve Türk Kültür ve Mirası Vakfı'na gözlemci üye olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Türkmen kardeşlerimizi yakında aile meclisimizde tam üye olarak görmek istiyoruz” dedi. Bugün bir kez daha Türk devletleri olarak aralarındaki dayanışma, karşılıklı saygı ve kardeşlik ruhuyla geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini gösterdiklerini ifade eden Erdoğan, “Büyük Türk dünyasını daha da güçlendirerek çocuklarımıza miras bırakacak olanlar bizleriz” diye konuştu.

Kutan’ı yad etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan’ı vefatının birinci yılında yad etti. NSosyal hesabından paylaşım yapan Erdoğan, “Türk siyasetinin mümtaz isimlerinden biri olan, ülkemize ve milletimize değerli hizmetlerde bulunan Recai Kutan’ı ahirete irtihalinin birinci yılında rahmetle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yanı sıra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev de yer aldı.







