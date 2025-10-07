Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor

09:077/10/2025, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in davetine icabetle, Gebele’de düzenlenecek TDT 12. Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’a gideceğini duyurdu.

X isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in davetine icabetle, Gebele’de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’a gideceğini aktardı.



İletişim Başkanı Duran açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in davetine icabetle, Gebele’de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’ne katılmak üzere 7 Ekim 2025 tarihinde Azerbaycan’ı ziyaret edeceklerdir.


“Bölgesel Barış ve Güvenlik” temasıyla gerçekleştirilecek Zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının tahkimine ve Teşkilat bünyesindeki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gözden geçirilecek olup; Gebele Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabul edilmesi öngörülmektedir.


Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zirve marjında Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na iştirakleri ve katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla temaslarda bulunmaları planlanmaktadır."


CUMHURBAŞKANLIĞINA CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.


Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.


Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'de Azerbaycan'a ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

