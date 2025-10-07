Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in davetine icabetle, Gebele’de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’ne katılmak üzere 7 Ekim 2025 tarihinde Azerbaycan’ı ziyaret edeceklerdir. “Bölgesel Barış ve Güvenlik”…

“Bölgesel Barış ve Güvenlik” temasıyla gerçekleştirilecek Zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının tahkimine ve Teşkilat bünyesindeki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gözden geçirilecek olup; Gebele Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabul edilmesi öngörülmektedir.