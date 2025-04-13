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İsrail DEAŞ’ı kullanabilir

İsrail DEAŞ’ı kullanabilir

Canberk Doğan
04:0013/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Nuh Yılmaz
Nuh Yılmaz

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İsrail'in yayılmacı politikasına hizmet için DEAŞ'ın uyuyan hücrelerini harekete geçirebileceğini ifade etti. Antalya Diplomasi Forumu'nda “Suriye: Ülkeyi Yeniden İnşa Etmek ve Uzlaştırmak” başlıklı oturumda konuşan Yılmaz, "Dera bölgesinde bulunan DEAŞ’ın uyuyan hücreleri gibi terör unsurlarının varlığı, İsrail’in varlığını meşrulaştırmak için harekete geçirilebilir" değerlendirmesinde bulundu. Yılmaz, "İsrail ve onun yayılmacılığı, şu anda Suriye için en büyük tehdittir" ifadelerini kullandı. İsrail'in bölgede stratejik bir istikrarsızlaştırıcı olarak çalıştığını, bunu önlemek için Türkiye, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'ün ortak bir mekanizma kurduğunu belirten Yılmaz, "Çok yakında faaliyete geçecek. Bu yeni bir bölgesel düzen değil ama en azından Suriye'nin belli bir kapasite inşa etmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Merkez Suriye'de olacak, talepler Suriyelilerden gelecek" diye konuştu. Yılmaz, İsrail’in yayılma politikası ile ilgili de şunları kaydetti: “Bu yüzden, Suriye topraklarındaki varlığını sonradan meşrulaştırmak için sahada kaosa ihtiyaç duyuyorlar.”


#İsrail
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#Dışişleri Bakanlığı
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