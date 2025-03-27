Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş yıllarda silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Şanlıurfa, İstanbul, Kırklareli ve Antalya'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 zanlıyı yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.