İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı 'hilafet bayrağı' üstünden başlatılan algı operasyonunu üç başlıkla çürüttü: Cehalet siyaset ihanet

İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı 'hilafet bayrağı' üstünden başlatılan algı operasyonunu üç başlıkla çürüttü. Şamlı sosyal medyadan yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Şamlı'nın açıklaması şöyle:
Milletimizin inancı ve değerleriyle mücadele etmek, başka milletlerin inanç ve değerlerini empoze ederek asimilasyon yapmaya çalışmak; emperyalist bir dayatmadır. Milletimize ve devletimize ihanettir. Bu ihanete zaman zaman maruz kalınmış ve hepsinin üstesinden gelinmiştir.
Hukuk ve adaleti üstün tutarak milletimizin ve ülkemizin birlik ve beraberliğinin gerekliliğini bir kez daha vurgulama ihtiyacı hasıl olmuştur. Saygıyla duyurulur. "