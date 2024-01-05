İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı 'hilafet bayrağı' üstünden başlatılan algı operasyonunu üç başlıkla çürüttü: Cehalet siyaset ihanet

Cehalet kötüdür. Cehaletin fanatizmle buluşması ise çok daha kötücüldür. Zira yıkıma dönüşür. Halifelik ve hilafet tartışmalarında karşılaştığımız yaygın cehaletin fanatizme dönüşmesini engellemek hem zihinsel arınma için şart, hem de toplumsal barış adına farz. Evvela kelimelerin veya terimlerin anlamlarını bilmek lazım. Nedir hilafet veya halifelik? En kestirmeden ve en özlüce “Birinden sonra gelmek veya birinin yerine geçmek” anlamına gelen Arapça hilafet ve halife kelimelerinin hiç bir kutsallığı