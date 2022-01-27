Gündem İstanbul Havalimanında üçüncü pist de devreye girdi
İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda üçüncü pist de devreye girdi

İstanbul Havalimanı'nda devam eden karla mücadele çalışmaları sonucunda üçüncü pist de devreye girdi. Gün boyunca toplamda 755 uçuş operasyonunun gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul Havalimanında üçüncü pist de devreye girdi
Öğle saatlerinden itibaren devreye alınmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’ndaki üç pist de açılmış oldu.

İstanbul'daki şiddetli kar yapışını nedeniyle uçuşların geçici olarak durmasının ardından önceki gün saat 12.00’den itibaren bir pistle başlayıp dün de ikinci pistin açılmasıyla birlikte uçuşların artarak devam ettiği İstanbul Havalimanı’nda, üçüncü pist de devreye girdi.

Öğle saatlerinden itibaren devreye alınmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’ndaki üç pist de açılmış oldu.

İstanbul Havalimanında uçuşlar artarak devam ediyor
GÜNDEM
İstanbul Havalimanında uçuşlar artarak devam ediyor

İHA

Konuya ilişkin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İstanbul Havalimanı’nda 18/36 ve 16R/34L pistlerine ilaveten 17L/35R pisti de hizmete açılmış olup, kötü hava koşulları öncesi trafik sayılarına ulaşılmıştır” denildi.

İHA

755 uçuş gerçekleştirilecek


Pistlerin açılmasıyla birlikte havalimanındaki uçuş sayıları da doğru orantılı olarak artmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı’nda bugün toplam 755 iniş ve kalkış yapılması planlanıyor.
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