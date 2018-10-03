İstanbul ittifakında CHP 9 ilçeyi kaybedebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatı için bir dönüm noktası olan İstanbul’un üzerinde hassasiyetle durduğu biliniyor. 1994’te İBB Başkanı olduğu dönemden bu yana her dönem takip ettiği İstanbul için aday belirlerken ehliyete ve liyakata özen gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart 2019’da yapılacak seçimlerde de büyük bir titizlikle çalışacağının mesajını verdi.

Erdoğan'dan yeni dönemim şifresi

‘İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle gündeminde bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra geçmiş dönemde küçük farklarla kaybedilen bazı ilçelerin de olduğu biliniyor.

Son AK Parti Grup Toplantısı’nda ‘AK Parti içinden ya da dışından fark etmeksizin liyakat, ehliyet ve tevazu sahibi adaylarla yolumuza devam edeceğiz’ diyen Erdoğan, yeni dönemin şifresini de vermişti.

Bahçeli'den İstanbul için ittifak sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşkilatlara 24 Haziran seçimlerinin ardından verdiği yerel seçim talimatıyla birlikte sürpriz bir adım da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. MHP lideri Bahçeli, yerel seçimlerde İstanbul’dan aday çıkarmayacaklarını ancak diğer tüm bölgelerde aday çıkaracaklarını açıkladı. Bahçeli daha önce de yaptığı açıklamada “MHP İstanbul’da bir aday çıkartarak kendi kendini kandırarak Türk siyasetinde varlığını devam ettiremez" ifadelerini kullanarak 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde genel seçimlerde olduğu gibi AK Parti ile yapılan ‘Cumhur İttifakı’nın devam ettirilebileceğini söylemişti.

İttifak halinde CHP 9 belediyeyi kaybedebilir

Bahçeli’nin en kritik yer olarak gördüğü İstanbul’da aday çıkarmayarak genel seçimde ‘Cumhur İttifakı’nı oluşturdukları AK Parti’nin adayını destekleyeceklerini açıklamıştı.

Yerel seçimler için İstanbul’da ve ilçelerinde bir ittifak kurulduğu anda halihazırda CHP’nin yönetiminde bulunan 9 ilçenin ittifak ile AK Parti-MHP yönetimine geçmesi muhtemel gibi görünüyor.

Sadece 5 ilçe kalabilir

2009 ve 2014 yerel seçimlerinde İstanbul’da CHP’nin ufak farklarla aldığı veya el değiştiren belediyelerin karşılaştırmalı analizinde muhtemel bir ittifak ile yönetiminde 14 belediye bulunan CHP’nin İstanbul’da sadece 5 belediye kalabilir. CHP’nin yönetiminde kalması muhtemel ilçeler ise Şişli, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy ve Adalar olması dikkat çekiyor. Zira CHP bu ilçelerde açık ara önde olduğu göze çarpıyor.

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İstanbul’da el değiştirmesi muhtemel yerler ilçelerin karşılaştırmalı infografiği:

İstanbul'da yerel seçimlerde ufak farklarla AK Parti'nin kaybettiği ilçeler. (İnfografik: Emir Ece)