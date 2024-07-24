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İstanbul polisi vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında orman ve mesire alanlarında vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi.

15:47 - 24/07/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Sultangazi'de orman ve mesire alanlarında güvenlik, tarama ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.


Muhtemel orman yangınlarına karşı önleyici çalışma başlatan polis ekipleri, Sultangazi Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda denetim yaptı.


Denetime, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı atlı polisler katıldı.


Ekipler, bölgede denetimlerde bulunup vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.


Vatandaşlara piknik sonrası yaktıkları ateşin söndüğünden emin olunması gerektiğini anlatan ekipler, çevrede başta cam olmak üzere çeşitli atıkların bırakılmaması gerektiğini de hatırlattı




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