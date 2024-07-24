İstanbul polisi vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi

Birçok ilde orman yangınlarının olması nedeniyle ormanlara giriş ve mangal yasağı getirildi. Yazın ortalarına gelindikçe vatandaşlar ormana giriş ve mangal yasaklarının güncel durumunu merak ediyor. Mersin, İzmir, İstanbul, Ankara'da mangal yasağının getirilmesi ile son olarak Bursa, Düzce, Sakarya gibi 39 ilde yangın riski nedeniyle ormanlara girişler yasaklandı. Peki, mangal yasağı kalktı mı, ne zaman kalakacak? Hangi ilde ormana giriş, piknik ve mangal yasağı devam ediyor? İşte Orman Genel Müdürlüğü kararıyla ormana girişleri yasaklanan iller ve tarihleri...