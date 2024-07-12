2024 yılında orman yangınları söndürme çalışmalarında görev almak üzere Türkiye genelinde, Orman Genel Müdürlüğümüzce hava aracı olarak 14 adet Bayraktar TB2-İHA, 26 uçak, 105 helikopter görevlendirildi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde görev alan Ateş Pervanesi olarak adlandırılan yangın söndürme helikopteri de özellikle Kazdağları başta olmak üzere tüm bölgeye hizmet verecek. Yangın helikopterleri ile orman yangınlarına ortalama 12 dakikada müdahale edilebiliyor.