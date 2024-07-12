Türkiye genelinde 39 ilde ormanlara giriş yangın riski nedeniyle yasaklandı. Yasak bazı illerde Eylül ve Ekim aylarında sonlanırken, diğer şehirlerde 1 Kasım'a kadar sürecek.
Mangal yasağı ve ormana giriş yasağı devam ediyor mu, kalktı mı?
Marmara'da 9 ilde girişler yasaklanırken, Ege'de 6, Akdeniz'de 9, İç Anadolu'da 7, Karadeniz'de 6, Güneydoğu Anadolu’da 2 ilde farklı tarihlerde ormanlar giriş yapılamayacak.
İstanbul, Ankara, İzmir'de ormana giriş yasağı ne zaman kalkacak?
İstanbul'daki ormanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklanırken, Ankara'da yasak 30 Eylül'e, İzmir'de 31 Ekim'e kadar devam edecek.
Yangınların yaşanma ihtimalinin fazla olduğu Muğla ve Antalya'da ise 31 Ekim'e kadar ormanlar giriş yapılamayacak.
ORMANA GİRİŞ YASAĞI OLAN İLLER
İstanbul: 10 Haziran - 15 Ekim
Ankara: 15 Haziran - 30 Eylül
Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim
Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül
Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim
Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım
Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim
Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
Uşak: 15 Haziran - 1 Ekim
İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim