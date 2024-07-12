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Ormanlara giriş, piknik ve mangal yasağı kalktı mı, devam ediyor mu? İşte ormanlara girişin yasak olduğu iller ve tarih bilgileri

Birçok ilde orman yangınlarının olması nedeniyle ormanlara giriş ve mangal yasağı getirildi. Yazın ortalarına gelindikçe vatandaşlar ormana giriş ve mangal yasaklarının güncel durumunu merak ediyor. Mersin, İzmir, İstanbul, Ankara'da mangal yasağının getirilmesi ile son olarak Bursa, Düzce, Sakarya gibi 39 ilde yangın riski nedeniyle ormanlara girişler yasaklandı. Peki, mangal yasağı kalktı mı, ne zaman kalakacak? Hangi ilde ormana giriş, piknik ve mangal yasağı devam ediyor? İşte Orman Genel Müdürlüğü kararıyla ormana girişleri yasaklanan iller ve tarihleri...

11:47 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ormana giriş ve mangal yasağı
Ormana giriş ve mangal yasağı

Türkiye genelinde 39 ilde ormanlara giriş yangın riski nedeniyle yasaklandı. Yasak bazı illerde Eylül ve Ekim aylarında sonlanırken, diğer şehirlerde 1 Kasım'a kadar sürecek.

Mangal yasağı ve ormana giriş yasağı devam ediyor mu, kalktı mı?

Marmara'da 9 ilde girişler yasaklanırken, Ege'de 6, Akdeniz'de 9, İç Anadolu'da 7, Karadeniz'de 6, Güneydoğu Anadolu’da 2 ilde farklı tarihlerde ormanlar giriş yapılamayacak.

İstanbul, Ankara, İzmir'de ormana giriş yasağı ne zaman kalkacak?

İstanbul'daki ormanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklanırken, Ankara'da yasak 30 Eylül'e, İzmir'de 31 Ekim'e kadar devam edecek.

Yangınların yaşanma ihtimalinin fazla olduğu Muğla ve Antalya'da ise 31 Ekim'e kadar ormanlar giriş yapılamayacak.

ORMANA GİRİŞ YASAĞI OLAN İLLER

İstanbul: 10 Haziran - 15 Ekim

Ankara: 15 Haziran - 30 Eylül

Balıkesir: 3 Haziran - 31 Ekim

Çanakkale: 1 Haziran - 15 Eylül

Edirne: 10 Haziran - 15 Ekim

Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

Kocaeli: 1 Haziran - 1 Kasım

Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

Uşak: 15 Haziran - 1 Ekim

İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

İşte, ormanlara girişin yasak olduğu iller ve tarih bilgileri;


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