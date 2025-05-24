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İstanbul trafiğine 'Galatasaray' düzenlemesi: Bu yollar yarın kapalı

İstanbul trafiğine 'Galatasaray' düzenlemesi: Bu yollar yarın kapalı

18:2424/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
AA
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Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig 2024-2025 sezonunda takımlarının şampiyon olmasını kutluyor.
Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig 2024-2025 sezonunda takımlarının şampiyon olmasını kutluyor.

İstanbul Valiliği, Galatasaray'ın Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak şampiyonluk kutlamaları nedeniyle yarın saat 12.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın saat 12.00 itibarıyla program bitimine kadar kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

''Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil istikameti ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule ile Çatladıkapı arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı ile Yedikule arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu, Namık Kemal varyant, Samatya varyant, Mahramacı Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yollar."

Alternatif yollar

Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak; Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi, Onuncu Yıl Bulvarı ve Avrasya Tüneli'nin kullanılabileceği duyuruldu.



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