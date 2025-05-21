Galatasaray kupasını Yenikapı'da alacak

Süper Lig’in 36. haftasında sahasında Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kupasına 25 Mayıs Pazar günü kavuşacak. Kayserispor maçının ardından şampiyonluk kutlamalarına başlayan sarı-kırmızılılar, kupasını ise görkemli bir kutlama töreniyle alacak. Ligin 37. haftasında cumartesi günü İzmir deplasmanında Göztepe’nin konuğu olacak Galatasaray, maçın ardından İstanbul’a dönecek ve pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda şampiyonluk kutlaması yapacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) şampiyonluk kupasını pazar günü Yenikapı'da almak için dün başvuruda bulundu. TFF de bu talebe onay verirken, sarıkırmızı takım şampiyonluk kupasına pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda yapılacak kutlamada kavuşacak.