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Galatasaray kupasını Yenikapı'da alacak

Galatasaray kupasını Yenikapı'da alacak

Umut Yılmaz
04:0021/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sarıkırmızılı takım şampiyonluk kupasına pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda yapılacak kutlamada kavuşacak.
Sarıkırmızılı takım şampiyonluk kupasına pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda yapılacak kutlamada kavuşacak.

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunda ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kupasını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenecek olan kutlamada alacak.

Süper Lig’in 36. haftasında sahasında Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kupasına 25 Mayıs Pazar günü kavuşacak. Kayserispor maçının ardından şampiyonluk kutlamalarına başlayan sarı-kırmızılılar, kupasını ise görkemli bir kutlama töreniyle alacak. Ligin 37. haftasında cumartesi günü İzmir deplasmanında Göztepe’nin konuğu olacak Galatasaray, maçın ardından İstanbul’a dönecek ve pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda şampiyonluk kutlaması yapacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) şampiyonluk kupasını pazar günü Yenikapı'da almak için dün başvuruda bulundu. TFF de bu talebe onay verirken, sarıkırmızı takım şampiyonluk kupasına pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda yapılacak kutlamada kavuşacak.


ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE YENİKAPI’YA GİDİLECEK

Galatasaraylı futbolcular, pazar günü üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi’nden Yenikapı Miting Alanı'na gidecek. Yenikapı'da birçok sanatçının sahne alacağı kutlamada, büyük görsel şovlara da imza atılacak. Katılımın ücretsiz olacağı organizasyonda lazerışık ve drone şovlarıyla görsel şölen yaşanacak ve kupa töreni düzenlenecek. Sarı-kırmızılı kulüp için 5. yıldıza hazırlanan özel marş da Yenikapı'da seslendirilecek. Alanda ayrıca büyük bir Galatasaray Store mağazası da hizmet verecek.


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