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Şampiyon Galatasaray'a İzmir'de çoşkulu karşılama

Şampiyon Galatasaray'a İzmir'de çoşkulu karşılama

18:2923/05/2025, Cuma
AA
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Galatasaray taraftarlarından takıma yoğun ilgi.
Galatasaray taraftarlarından takıma yoğun ilgi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray yarın Göztepe ile yapacağı maç için İzmir'e geldi. Sarı-kırmızılı takımı, çok sayıda taraftar karşıladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Göztepe ile yapacağı maç için İzmir'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, çok sayıda taraftar karşıladı.


Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Galatasaray kafilesi daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.


Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Atakan Ordu, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Efe Akman, Alvaro Morata, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina.




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