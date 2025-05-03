İstanbul yine sallandı Prof. Dr. Üşümezsoy'dan rahatlatan açıklama geldi: 23 Nisan'da meydana gelen depremin devamı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde 6.2'lik bir deprem meydana geldi.





Bu depremin artçıları zaman zaman İstanbullu vatandaşları yoklarken, geçtiğimiz dakikalarda hissedilen bir deprem daha oldu.





Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İstanbul'da 11.36'da meydana gelen depremin merkez üssünü Tekirdağ Marmaraereğlisi olarak açıkladı.





Marmaraereğlisi'nde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 18 kilometre olarak ölçüldü.





Deprem Büyükçekmece, Küçükçekmece, Silivri, Beylikdüzü ilçelerinde hissedildi. Hissedilen depremin ardından tv100 ekranlarına bir değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy şöyle dedi:





"BU SENARYOLARI YAZDIK, AYNILARI GERÇEKLEŞİYOR"





Hemen söyleyeyim. Bu Silivri çukurunda başladı. Silivri çukurundan yaklaşık kuzey doğuya doğru uzanan bir fay ile doğu-batı girişli Kumburgaz çukurundaki fayın oluşturduğu 35 kilometrelik risk taşıyan bir fay var diye 2002'den beri bahsettiğim bir konu. 2020 yılında da bunu kitap haline çevirmiştik bu senaryoları, aynı gerçekleşiyor. 2019'da olan depremin ve 23 Nisan'da olan depremin devamı. Ama şurada bir farklılık var, Silivri çukurunda depremin fayın derinliği 20 kilometre kadar uzanıyor. Tekirdağ çukurunda da 20-25 kilometre uzanıyor. Ama Kumburgaz çukurunda 10 kilometre.





Anlamı şu; Kumburgaz'da yırtılan fayda, uzun fayda küçük deprem yapar. Buradaki daha derin deprem ama bu bakıldığında 22 kilometre derinliğinde o yüzden 15-20 kilometre derinlikte olan daha küçük ama daha etkili depremler yapabiliyor.





"YENİ BİR FAYA GİTMİYOR"





Burada iki tane fay diyordum. Birisi Silivri biri Kumburgaz çukuru. Bunlar kırıldı, zaten depremin başladığı yerdi. Güneye doğru Silivri çukurunda başlamış gibiydi. Ama diğer taraftan şimdi sıra Avcılar sırtını kesen bir fayın olup olmadığı. Ben onun olmadığı dolasıyla orada bir depremselliğin olmadığını vurgulayan bir tavırdayım. Olsa bile oradaki deprem iki parçalı olduğu için bir bölümü kırıldı diğer bölümü 3,5 altında deprem yapabilir ama öyle bir risk yok. Fakat orta sırt dediğimiz Avcılar açıklarında olan küçük küçük depremler var.





Orta sırt yükselirken kenarındaki faylar. Bu da Avcılar yükseltisinin batı kenarındaki Silivri çukurunun doğru duvarında olan depremler, hep bu deyimi kullandım. Doğal oluşan oradaki depremin artçısı, yeni bir faya gitmiyor.











