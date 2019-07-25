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İSTANBUL

İl İl dolaşan İmamoğlu tatile çıktı!

İstanbul’a da bekleriz!

27 Haziran’da görevi devraldığında kendisini İstanbullulara hizmete adadığını ilân eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çabuk havlu attı. Geldiği günden beri 5 il gezen İmamoğlu, kendi şehrinde sadece 4 gün kaldı. Bu süre içinde İstanbul’da konser konser dolaşan CHP’li Başkan, şimdi de tatile çıktı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Meydanlarda “Size layık olmak için çok çalışacağım” sloganları atan CHP’li Ekrem İmamoğlu, mazbatayı aldıktan 23 gün sonra Bodrum’a tatile gitti.
Meydanlarda “Size layık olmak için çok çalışacağım” sloganları atan CHP’li Ekrem İmamoğlu, mazbatayı aldıktan 23 gün sonra Bodrum’a tatile gitti.

27 Haziran’da görevi devraldıktan sonra “Kendimi bu şehrin insanlarına, kendimi bu şehrin çocuklarına, gençlerine, adayacağım ve sizler için gece gündüz çalışmaya söz veriyorum” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çabuk havlu attı.

Geldiği günden beri 5 şehri ziyaret eden, İstanbul’da konser konser dolaşan İmamoğlu, şimdi de tatile çıktı.

İstanbul seçimlerinde meydanlarda “Size layık olmak için çok çalışacağım” sloganları atan CHP’li Ekrem İmamoğlu, mazbatayı aldıktan 23 gün sonra soluğu Bodrum’da aldı.

3 haftada İstanbul temposuna dayanamayan İmamoğlu, 20 Temmuz’dan itibaren 8 günlüğüne tatile çıktı. 16 milyona hizmet etmesi gereken İmamoğlu, mazbata sonrası İstanbul’un ilçelerini dolaşmak yerine Düzce, Zonguldak, Edirne ve Ankara’ya ziyaret düzenleyerek buradaki festivallere katıldı.

İSTANBUL’DA DURAMADI

23 Haziran seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanlığı’na seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, 27 Haziran günü mazbatasını aldı. Katıldığı her program ve düzenlediği her mitingte “16 milyon İstanbul halkına hizmet edeceğiz” diyen İmamoğlu, İstanbul’da çalışmak yerine yurt içinde düzenlenen festivallere katılmayı tercih etti.

İmamoğlu, ilk yurt içi ziyaretini mazbatasını aldıktan 10 gün sonra Düzce’nin Akçakoca İlçesi’ne yaptı. Düzce’nin ardından Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 21. Ereğli Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleşecek ödül törenine katıldı. İmamoğlu Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde miting de düzenledi.

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İmamoğlu, mazbata sonrası İstanbul’un ilçelerini dolaşmak yerine Düzce, Zonguldak, Edirne ve Ankara’ya ziyaret düzenleyerek buradaki festivallere katıldı

KIRKPINAR’DA BOY GÖSTERDİ

Zonguldak’taki festivalin ardından İmamoğlu, İstanbul’a dönmek yerine rotasını Edirne’ye çevirdi. CHP’li İmamoğlu, Edirne’de düzenlenen 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni Sarayiçi Er Meydanı’nda izlemek üzere Edirne’ye gitti.

İSTANBUL’DA 4 GÜN KALDI

Kırkpınar yağlı güreşlerini izleyen İmamoğlu, İstanbul’a geri döndü. Ancak İstanbul’da sadece 4 gün kaldı. İmamoğlu bu kez de Ankara’ya gitti. Ankara ziyaretinde İmamoğlu’na İYİ Partili yöneticiler de eşlik etti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan İmamoğlu, CHP Genel Merkezi’nde CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Genel Merkez önünde miting düzenlemeyi de ihmal etmedi.

Konser konser dolaştı

İmamoğlu, mazbata sonrası konser konser dolaşmayı da ihmal etmedi. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın (İKSV) Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde düzenlediği ‘’Parklarda Caz’’ konserine katıldı. Zülfü Livaneli’nin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiği konserde yerini aldı.

İmamoğlu, 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne de gitti

Beylikdüzü’nde Alevi kültür derneklerinin Madımak otelinde hayatını kaybedenler için düzenlediği anma konserinde boy gösterdi. Bodrum’da 8 günlük tatiline devam eden İmamoğlu, Zülfü Livaneli’nin Bodrum Antik Tiyatro’daki konserine katıldı. Konserde sahneye çıkan İmamoğlu “Bu memlekete çok güzel hizmet etmek lazım. Taşlar bile bizden hesap sorar” ifadelerini kullandı ve tatiline kaldığı yerden devam etti.

  • Ankara ziyaretinin ardından İstanbul’a geri dönem İmamoğlu bu kez de yıllık izin hakkını kullandı. Ankara ziyareti sonrası bir hafta İstanbul’da kalan İmamoğlu 20 Temmuz tarihinde izne ayrıldı. İmamoğlu İBB Başkanlığı’nın vekaletini CHP Avcılar Meclis Üyesi Hüseyin Aksu’ya devretti. 8 günlüğüne izne ayrılan İmamoğlu’nun tatili 27 Temmuz tarihinde sona erecek. Mazbatayı aldıktan 23 gün sonra tatile giden İmamoğlu’na vatandaşlar da tepki gösterdi.

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