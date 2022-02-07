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İSTANBUL

İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da bugün akşam ve gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbula kuvvetli yağış uyarısı! 5 günlük İstanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da beklenen yağışların 7 Şubat Pazartesi (bugün) akşam ve gece saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların 08 Şubat Salı (yarın) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın yönünün kuzeye dönmesi ile birlikte kentin yüksek kesimlerinde (150-200 metre üzeri rakımlı yerler) karla karışık yağmur ve yer yer kar şekline dönüşeceği ve 09 Şubat Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, "Ani sel, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

5 günlük İstanbul hava durumu
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