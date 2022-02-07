İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da beklenen yağışların 7 Şubat Pazartesi (bugün) akşam ve gece saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların 08 Şubat Salı (yarın) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın yönünün kuzeye dönmesi ile birlikte kentin yüksek kesimlerinde (150-200 metre üzeri rakımlı yerler) karla karışık yağmur ve yer yer kar şekline dönüşeceği ve 09 Şubat Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, "Ani sel, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.