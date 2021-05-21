İstanbul'da Aksaray Metro İstasyonu'nu su bastı

Ekonomi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 321 Millet Bahçesi projesi yapıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Bugün ülkemizin tamamında, toplam büyüklüğü 55 milyon metrekareyi bulan 321 Millet Bahçesi projesi yapıyoruz. 57 Millet Bahçemizi kısa bir süre içerisinde milletimizin hizmetine sunduk. 264 Millet Bahçemizin yapımına da hızla devam ediyoruz" diye konuştu.