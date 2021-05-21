Gündem İstanbulda Aksaray Metro İstasyonunu su bastı
İSTANBUL

İstanbul'da Aksaray Metro İstasyonu'nu su bastı

İstanbul'da öğle saatlerinden beri sağanak etkili oluyor. Kentte etkili olan yağmur nedeniyle Aksaray Metrosu İstasyonu'nu su bastı.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda Aksaray Metro İstasyonunu su bastı
Ekipler suyun bastığı alanı şeritlerle kapattı.

İstanbul'da öğle saatlerinden beri sağanak etkili oluyor. Yağmur nedeniyle Aksaray Metrosu İstasyonunu su bastı.

Ekipler suyun bastığı alanı şeritlerle kapattı. Ancak metro istasyonunun çatısından hala su aktığı görüldü.

Meteorolojiden 12 ile kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden 12 ile kuvvetli yağış uyarısı
Abone Ol Google News
Ayvacık birbirine geçti

Ayvacık birbirine geçti

Sağanak ve fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi.
Fatih Terim kararını açıkladı

'Fatih Terim' kararını açıkladı

​Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 'ayrılık' kararını duyurdu.
CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgünden kadın meclis üyesine çirkin sözler: Sürekli lastiği patlıyor

Dışişleri: İsrail'in samimiyetsiz iki yüzlü tutumu devam ediyor.

​İDDEF Gazze için yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.

​Bakan Muş başvuru tarihini ve detayları açıkladı.

​İsrail polisi cuma namazı sonrası cemaate saldırdı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci Kesimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.