İstanbul'da Aksaray Metro İstasyonu'nu su bastı

İstanbul'da öğle saatlerinden beri sağanak etkili oluyor. Yağmur nedeniyle Aksaray Metrosu İstasyonunu su bastı.
Ekipler suyun bastığı alanı şeritlerle kapattı. Ancak metro istasyonunun çatısından hala su aktığı görüldü.
İstanbul'da öğle saatlerinden beri sağanak etkili oluyor. Yağmur nedeniyle Aksaray Metrosu İstasyonunu su bastı.
Ekipler suyun bastığı alanı şeritlerle kapattı. Ancak metro istasyonunun çatısından hala su aktığı görüldü.
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