Gündem İstanbulda direksiyonu ayaklarıyla tutarak araç kullanan sürücü yakalandı Para cezası kesildi
İSTANBUL

İstanbul'da direksiyonu ayaklarıyla tutarak araç kullanan sürücü yakalandı: Para cezası kesildi

Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, emniyet kemeri takmamak ve kamunun rahat ve huzurunu bozmaktan toplam 396 lira para cezası kesilen sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İstanbul'da aracının direksiyonunu ayaklarıyla kontrol ederek trafikte tehlikeye yol açan ve bu görüntüsü sosyal medyada yer alan sürücü gözaltına alındı.

  • Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, ayaklarıyla direksiyonu tutarak araç kullanan bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 34 BIY 439 plakalı aracın sürücüsü B.T'yi yakaladı.

B.T'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, emniyet kemeri takmamak ve kamunun rahat ve huzurunu bozmaktan toplam 396 lira ceza kesildi. Ayrıca B.T'nin sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Şüpheli, hakkında adli işlem yapılmak üzere Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.

İstanbul'da trafik magandası üniversiteli gencin otomobilini tekmeleyip yumruklayarak dehşeti yaşattı
GÜNDEM
İstanbul'da trafik magandası üniversiteli gencin otomobilini tekmeleyip yumruklayarak dehşeti yaşattı
MGKdan Kudüs vurgusu

MGK'dan Kudüs vurgusu

​Erdoğan başkanlığındaki toplantının bildirisi yayımlandı.
Bu namertlik skandal ötesidir

Bu namertlik skandal ötesidir

Bahçeli'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile sert tepki.
8 farklı soruşturma başlatıldı

8 farklı soruşturma başlatıldı

Yıkılan binalarla ilgili Başsavcılık harekete geçti.
Yoğun kar geliyor

Yoğun kar geliyor

Meteorolojiden 22 ile kar yağışı uyarısı yapıldı.
Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem

​Marmaris açıkları beşik gibi sallanıyor.
Seferler azaltılacak

Seferler azaltılacak

​Türk Hava Yolları'ndan koronavirüs önlemi.
Rusya<br>Çin sınırını kapattı

Rusya
Çin sınırını kapattı

​Vizeler askıya alındı, seferler ise iptal edildi.
O elleri nasıl kırdığımızı iyi bilirler!

O elleri nasıl kırdığımızı iyi bilirler!

Çavuşoğlu'ndan Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert tepki.
Bunlar daha<br>iyi günlerimiz

Bunlar daha
iyi günlerimiz

​Çin'de yaşayan Akçay koronavirüs dehşetini anlattı.
Taşınma başladı

Taşınma başladı

Para politikaları İstanbul'dan yönetilecek.
İznimiz yok

İznimiz yok

​Yeni Malatyaspor'dan, Trabzonspor'a tepki.
'Koca Yusuf'<br> yola çıkıyor

'Koca Yusuf'
yola çıkıyor

Çin'deki 34 Türk'ü vatandaşını tahliye edecek.
Libya'daki<br>en kritik güvence

Libya'daki
en kritik güvence

Türk donanmasının Libya açıklarında olması ne anlama geliyor?
İlk kez<br>sesini duydu

İlk kez
sesini duydu

​42 yaşındaki kadının tek istediği gerçek oldu.
Deprem<br>kiraları da vurdu

Deprem
kiraları da vurdu

​M2 fiyatı 12 lira birden artış gösteren ilçeler var.
Ligler ertelendi

Ligler ertelendi

​Ülkede yayılan koronavirüs salgını futbolu vurdu.
Fahiş kiraya soruşturma

Fahiş kiraya soruşturma

​Bakan 'işlem yapılacak' dedi savcılık harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.