İstanbul'da egzoz denetimi: Mersin'den gelen sürücü trafikten men edildi

21:1327/03/2026, Cuma
IHA
Modifiye egzozlu araç 30 gün trafikten men edildi.
İstanbul’da trafik ekiplerinin Kadıköy’de yaptığı denetimde, standartlara aykırı egzoz kullanan bir araç tespit edildi. Mersin’den gelen sürücüye ceza kesilirken, araç 30 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü, yaşadığı duruma tepki göstererek otobüsle dönmek zorunda kalacağını belirtti.

İstanbul’da trafik denetimlerini sürdüren ekipler, Kadıköy’de gerçekleştirdikleri uygulamada kurallara aykırı egzoz kullandığı belirlenen sürücüye ceza kesti. Yaşadığı duruma tepki gösteren sürücü, Mersin’e otobüsle dönmek zorunda kalacağını söyledi.

Denetim noktasında durdurulan araçta yapılan incelemelerde, egzoz sisteminin standartlara uygun olmadığı tespit edildi. Mersin’den İstanbul’a geldiği öğrenilen sürücüye cezai işlem uygulanırken, aracı mevzuata aykırı egzoz nedeniyle 30 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve çevreye rahatsızlık veren modifiye egzoz kullanımına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.


#İstanbul
#Kadıköy
#Denetim
#Mersin
